El Gran Teatro de Wolverhampton ha acogido a íconos del teatro y el cine a lo largo de sus 130 años de historia.

En 1909, el futuro primer ministro Winston Churchill se dirigió a un público exclusivamente masculino como presidente de la Junta de Comercio en el teatro, antes de ser interrumpido por un grupo de sufragistas que lanzaron bombas de humo. Charlie Chaplin y Sir Ian McKellen se encuentran entre las estrellas que han pisado las tablas.

Durante 2026, el teatro seguirá trayendo a la ciudad una variedad de géneros, desde musicales hasta obras de teatro y ópera.