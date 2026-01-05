Estados Unidos ha atacado a Venezuela y capturado a su presidente Nicolás Maduro, y Donald Trump ha prometido «gobernar el país» hasta que haya una transición de poder «adecuada». El líder izquierdista de Venezuela y su esposa fueron capturados en su complejo y trasladados a Estados Unidos, como parte de una dramática operación nocturna de fuerzas especiales que también incluyó ataques a bases militares. Desde entonces, Maduro y la primera dama, Cilia Flores, han sido acusados ​​de delitos relacionados con armas y drogas en Nueva York. Trump también prometió que las compañías petroleras estadounidenses se instalarían en el país y advirtió que Estados Unidos organizaría un segundo ataque de ser necesario. La vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, afirmó que el gobierno estaba listo para defenderse, mientras que el ataque ha generado críticas internacionales. Esto es lo que sabemos hasta ahora.

¿Qué sabemos de la operación?

El ejército estadounidense irrumpió en la residencia de Maduro a las 02:01 hora local (06:01 GMT). Trump afirmó que las fuerzas estadounidenses lograron cortar el suministro eléctrico en la capital, Caracas, pero no está claro cómo lo hicieron. El presidente estadounidense dijo que Maduro intentó ingresar a una habitación segura reforzada con acero y logró atravesar la puerta, pero no pudo cerrarla. Maduro fue capturado por la Fuerza Delta del ejército de Estados Unidos, la principal unidad antiterrorista del ejército, después de que una fuente de la CIA en el gobierno venezolano ayudara a Estados Unidos a rastrear su ubicación. Trump añadió que no hubo muertos entre las fuerzas estadounidenses y que hubo pocos heridos. Se utilizaron más de 150 aeronaves para trasladar al equipo de extracción a la capital. Espías, drones y sopletes: cómo EE.UU. capturó a Maduro Maduro y su esposa fueron llevados a bordo del USS Iwo Jima y luego a un avión, que luego aterrizó en la Base de la Guardia Nacional Aérea Stewart, en el estado de Nueva York. Luego la pareja fue trasladada al Centro de Detención Metropolitano, una instalación federal en Brooklyn. Funcionarios estadounidenses han indicado que se utilizaron ataques aéreos alrededor de Caracas como cobertura para la operación de extracción. BBC Verify ha confirmado cinco lugares que fueron el objetivo: Base Aérea Generalísimo Francisco de Miranda, aeródromo conocido como La Carlota

Fuerte Tiuna, una instalación militar clave en Caracas

Puerto La Guaira, principal vía de Caracas al Mar Caribe

Aeropuerto de Higuerote, al este de Caracas

Antenas El Volcan, torres de telecomunicaciones

¿Quién manda ahora en Venezuela?