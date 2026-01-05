Estados Unidos ha atacado a Venezuela y capturado a su presidente Nicolás Maduro, y Donald Trump ha prometido «gobernar el país» hasta que haya una transición de poder «adecuada».
El líder izquierdista de Venezuela y su esposa fueron capturados en su complejo y trasladados a Estados Unidos, como parte de una dramática operación nocturna de fuerzas especiales que también incluyó ataques a bases militares.
Desde entonces, Maduro y la primera dama, Cilia Flores, han sido acusados de delitos relacionados con armas y drogas en Nueva York.
Trump también prometió que las compañías petroleras estadounidenses se instalarían en el país y advirtió que Estados Unidos organizaría un segundo ataque de ser necesario. La vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, afirmó que el gobierno estaba listo para defenderse, mientras que el ataque ha generado críticas internacionales.
Esto es lo que sabemos hasta ahora.
¿Qué sabemos de la operación?
El ejército estadounidense irrumpió en la residencia de Maduro a las 02:01 hora local (06:01 GMT). Trump afirmó que las fuerzas estadounidenses lograron cortar el suministro eléctrico en la capital, Caracas, pero no está claro cómo lo hicieron.
El presidente estadounidense dijo que Maduro intentó ingresar a una habitación segura reforzada con acero y logró atravesar la puerta, pero no pudo cerrarla.
Maduro fue capturado por la Fuerza Delta del ejército de Estados Unidos, la principal unidad antiterrorista del ejército, después de que una fuente de la CIA en el gobierno venezolano ayudara a Estados Unidos a rastrear su ubicación.
Trump añadió que no hubo muertos entre las fuerzas estadounidenses y que hubo pocos heridos. Se utilizaron más de 150 aeronaves para trasladar al equipo de extracción a la capital.
- Espías, drones y sopletes: cómo EE.UU. capturó a Maduro
Maduro y su esposa fueron llevados a bordo del USS Iwo Jima y luego a un avión, que luego aterrizó en la Base de la Guardia Nacional Aérea Stewart, en el estado de Nueva York.
Luego la pareja fue trasladada al Centro de Detención Metropolitano, una instalación federal en Brooklyn.
Funcionarios estadounidenses han indicado que se utilizaron ataques aéreos alrededor de Caracas como cobertura para la operación de extracción.
BBC Verify ha confirmado cinco lugares que fueron el objetivo:
- Base Aérea Generalísimo Francisco de Miranda, aeródromo conocido como La Carlota
- Fuerte Tiuna, una instalación militar clave en Caracas
- Puerto La Guaira, principal vía de Caracas al Mar Caribe
- Aeropuerto de Higuerote, al este de Caracas
- Antenas El Volcan, torres de telecomunicaciones
¿Quién manda ahora en Venezuela?
La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien fue parte del círculo íntimo de Maduro, es ahora la presidenta interina después de ser juramentada por el Tribunal Supremo del país.
El sábado exigió la liberación de Maduro, afirmando que él era el «único presidente».
A pesar de las afirmaciones de Trump de que Estados Unidos gobernaría Venezuela hasta que fuera posible «una transición segura, adecuada y juiciosa», los aliados de Maduro siguen a cargo.
No está claro exactamente cómo planea Estados Unidos gobernar Venezuela o quién estará involucrado, pero el presidente estadounidense dijo que sería un esfuerzo «grupal».
Agregó que el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, estuvo conversando con Rodríguez, quien expresó su disposición a hacer «lo que EE.UU. pida».
Esto contradice la negativa pública de Rodríguez de que Venezuela se convierta en «una colonia de un imperio».
Trump también dijo que no había hablado con la líder opositora venezolana María Corina Machado, a quien calificó de no tener ni el apoyo ni el respeto dentro de Venezuela para convertirse en su líder.
Machado había pedido previamente que Edmundo González asumiera el poder. Había logrado apoyo para González en las elecciones presidenciales de 2024, y los recuentos de votos publicados por su partido sugieren una victoria aplastante.