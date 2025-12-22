Un adolescente lanzó un álbum navideño benéfico después de que le diagnosticaran EM (encefalomielitis miálgica), también conocida como síndrome de fatiga crónica (SFC), el año pasado

A Harry Boulton, de 17 años, le diagnosticaron fatiga crónica en enero de 2024, luego de una infección viral.

Ha lanzado un álbum de canciones navideñas clásicas, titulado White Christmas, para recaudar fondos para las personas que viven con EM/SFC. Espera que sus esfuerzos concienticen sobre la gravedad de la enfermedad.

«La Navidad es mi época favorita del año, y qué mejor manera de recaudar fondos para la caridad», dijo Harry. «La gente no entiende el SFC. Antes era un chiste que la gente simplemente estaba cansada. Eso tiene que cambiar».

Fotografía de Harry. Rubio, primer plano, sonriendo y con gorra. La iluminación es tenue y el rostro de Harry se enfoca suavemente.

Fuente de la imagen,Harry Boulton

Pie de foto,El álbum White Christmas de Harry Boulton se lanzó en todas las plataformas principales en noviembre.

¿Cuales son los síntomas?

Según el NHS, los síntomas de EM/SFC incluyen:

Sentirse extremadamente cansado todo el tiempo (fatiga), lo que puede dificultar actividades diarias como ducharse o ir al trabajo o la escuela.

Problemas de sueño, incluido insomnio, dormir demasiado, sentir que no ha dormido bien y sentirse agotado o rígido al despertarse.

Problemas con el pensamiento, la concentración y la memoria (niebla mental)

Los síntomas empeoran después de la actividad física o mental y posiblemente tarden semanas en mejorar (también llamado malestar posesfuerzo o PEM).

‘Mareos y desmayos’

Harry dijo que cuando le diagnosticaron el año pasado no sabía mucho sobre la enfermedad.

«Nadie parece comprenderlo del todo», dijo. «Apenas ahora se están revelando las posibles curas y el gasto público, lo que, en 2025, me resulta realmente impactante».

Dijo que sus síntomas de fatiga crónica comenzaron con una serie de mareos y desmayos cuando estaba en su año de GCSE en la escuela.

Dice que tenía aspiraciones de ir a un colegio secundario y estudiar cine en la universidad, pero se vio obligado a abandonar la educación convencional.

No poder hacer las mismas cosas que sus compañeros ha sido un desafío, dice, y, a veces, deprimente.

«Gran parte de ello es tu salud mental», explicó Harry. «Te sientes muy deprimido, la verdad».

«He estado en patrones de sueño en los que me he despertado mucho más tarde en el día y te sientes tan deprimido que no has hecho nada, y por supuesto estoy fuera de la educación, así que no me mezclo mucho.

«Así que puede ser muy difícil lidiar con eso».

‘Realmente conmovedor’

A pesar de esto, Harry ha hecho un esfuerzo para aprovechar la vida al máximo, dedicando una hora a la semana a dar clases en un grupo de teatro local y todavía tiene planes de trabajar en cine o televisión, habiendo escrito recientemente una comedia con un amigo.

«He aprendido a aceptarlo y seguir adelante», dijo. «Sigue siendo muy difícil, no me malinterpreten, pero hay que tener una barrera y no estar siempre deprimido».

Después de lanzar una versión de That’s Life de Frank Sinatra a principios de este año, Harry centró sus esfuerzos en su álbum benéfico para Navidad.

Desde el estreno de White Christmas en noviembre, Harry dijo que ha sido «realmente conmovedor» escuchar a otras personas que tenían, o cuyos familiares tenían, la condición.

«Me han contado historias de personas que dicen que sus hijas o hijos tienen EM o síndrome de fatiga crónica y que se sentirán muy conmovidos al saber que estoy creando conciencia», explicó.

Todas las ganancias del álbum se destinarán a la Asociación ME, una organización benéfica que ofrece investigaciones sobre esta enfermedad y apoyo a las personas que la padecen.

La directora de campañas, Martine Ainsworth-Wells, dijo que la «generosidad y creatividad de Harry ayudarán a llevar alegría a los oyentes durante la temporada festiva y, al mismo tiempo, marcarán una verdadera diferencia para quienes viven con EM/SFC».

Harry dijo que también le gustaría ayudar a las personas que no entienden la condición.

«Creo que la gente debería estar abierta a aprender sobre ello, porque podría afectar a cualquiera».