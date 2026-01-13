Mientras la serie Heated Rivalry continúa creciendo en popularidad, el material del programa recibirá oficialmente una nueva entrega

Rachel Reid, autora del bestseller del New York Times » Heavy Rivalry» , publica el séptimo libro de su serie «Game Changers» , según anunció oficialmente su editorial el lunes. Capturas de pantalla de la página de producto de Barnes & Noble circularon durante la semana, pero no se había confirmado nada oficialmente.

Unrivaled será una secuela de Heated Rivalry y The Long Game , que se centran en los jugadores de hockey Shane Hollander e Ilya Rozanov, jugadores profesionales rivales convertidos en amantes (lo siento, Shane).

Alerta de spoiler para los fanáticos que solo vieron el programa, pero Unrivaled retomará los eventos de la secuela de Heated Rivalry , The Long Game , que encontró a Shane e Ilya, seriamente en una relación, lidiando con el hecho de que su relación se volvió pública, su matrimonio y la noticia de que Shane se uniría a Ilya en el equipo de su ciudad natal, los Ottawa Centaurs.

Por primera vez en sus carreras profesionales de hockey, Ilya Rozanov y Shane Hollander no tienen nada que ocultar. Durante más de una década, mantuvieron su amor en secreto, pero ahora han salido del armario, están casados ​​e incluso juegan en el mismo equipo. El apoyo es increíble. La mayor parte del tiempo», dice la sinopsis oficial del libro.

La sinopsis continúa: «Han recibido mucho cariño de los fans, que están encantados con ellos. Pero algunos en el mundo del hockey aún se están recuperando de la revelación de su relación, y las reacciones negativas, encabezadas por el popular podcast de hockey Top Shelf y el movimiento #TakeBackHockey, son cada vez más fuertes. Ilya y Shane finalmente pueden estar juntos bajo la luz, como siempre habían deseado. Y ahora podrían estar enfrentando su mayor desafío hasta la fecha».

Las novelas de Reid alcanzaron un enorme impulso de popularidad tras el lanzamiento de Heated Rivalry , la serie producida por Crave, que se emite por HBO Max en EE. UU. Heated Rivalry y The Long Game se convirtieron recientemente en best sellers del New York Times, varios años después de su publicación inicial. Game Changers , el primer libro de la serie, se presentó en el tercer episodio.

Crave renewed Heated Rivalry, starring Hudson Williams as Shane and Connor Storrie as Ilya, for a second season and HBO Max confirmed it will continue to air the series. Tierney, who wrote and directed the show’s entire first season, has confirmed that he’ll return to direct the series, but told THR ahead of Heated Rivalry‘s finale that he was considering the possibility «that other writers will come in to help» him out but that he wasn’t sure yet.

Unrivaled is currently available for pre-order and expected to be released on Sept. 29.