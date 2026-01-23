El segundo álbum de RAYE por fin tiene fecha de lanzamiento. Titulado « This Music May Contain Hope» , el nuevo LP de la cantante nominada al Grammy llega el 27 de marzo a través de Human Re Sources.

A lo largo de cuatro estaciones distintas, cada cara del vinilo representa una diferente, RAYE promete que su nuevo álbum llevará a los oyentes a través de todo el espectro de las emociones humanas. «Creo que estoy en proceso de crear una medicina para mí misma que pueda compartir con el mundo», dijo. «Quiero que todos nos digamos a nosotros mismos que todo va a salir bien, y que voy a tener fe en las semillas que he plantado bajo la nieve. Quería crear algo que fuera un abrazo, una cama o un lugar suave para esa persona que lo necesita».

Los fanáticos pueden reservar copias digitales y físicas de This Music May Contain Hope aquí .

«¡Dónde está mi marido!», producida por Mike Sabath en 2025, marcó el inicio de una nueva era para RAYE. La canción ya alcanzó el número 1 en el Reino Unido y el número 13 en la lista Billboard Hot 100 , marcando el punto álgido de su carrera como solista. Esta pegadiza melodía, con aires de big band, muestra a RAYE redoblando la apuesta por las influencias del jazz que impregnaron su álbum debut, My 21st Century Blues , y que la ayudó a convertirse en la primera artista en ganar seis premios BRIT en un solo año .

Ese proyecto, que albergó el éxito «Escapism» con la colaboración de 070 Shake, también le valió a RAYE dos nominaciones a los Grammy 2025 como mejor artista nuevo y compositor del año (no clásico). La semana pasada (15 de enero), los Grammy anunciaron que «Ice Cream Man» recibiría el Premio Harry Belafonte 2026 a la Mejor Canción para el Cambio Social . «Su valentía encarna todo lo que representa este premio», declaró Harvey Mason Jr., director ejecutivo de la Academia de la Grabación.

Aunque su nuevo álbum no se lanzará hasta dentro de dos meses, RAYE ya ha iniciado su última gira mundial, que incluye seis conciertos con entradas agotadas en el O2 Arena de Londres (26 y 27 de febrero, 1 y 2 de marzo y 19 y 20 de mayo), además de paradas en recintos emblemáticos como el Radio City Music Hall de Nueva York (15 y 16 de abril) y el Teatro Griego de Los Ángeles (12 y 13 de mayo). Sus hermanas menores, Absolutely y AMMA, la acompañarán como teloneras.

Como si su propia gira de 51 fechas no fuera ya una tarea titánica, RAYE también será invitada especial en la Gira Romántica de Bruno Mars, que ofrecerá 27 conciertos en estadios por todos Estados Unidos este verano. En los Grammy del próximo mes (1 de febrero), competirá en la categoría de mejor película musical con su película del concierto » Live At The Royal Albert Hall».

Echa un vistazo a la obra de arte oficial y al anuncio del próximo álbum de RAYE, This Music May Contain Hope, a continuación.