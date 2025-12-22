Las canciones sobre el amor, el sexo, los impuestos y los cazadores de demonios se encuentran entre la mejor música de 2025, según una «encuesta de encuestas» realizada por BBC News. Recopilamos más de 30 listas de fin de año de las principales publicaciones musicales para crear un «superranking» de los mejores álbumes y sencillos del año, con artistas como Pulp, Lady Gaga y Chappell Roan junto con recién llegados como la cantante pop Addison Rae y la banda indie Geese. En total, los críticos nombraron más de 200 discos entre sus favoritos, aunque los más vendidos del año no lograron impresionarlos. El exitoso álbum de Taylor Swift, The Life Of A Showgirl, solo recibió unas pocas nominaciones. El sencillo más exitoso del año, «Ordinary» de Alex Warren, solo apareció en una lista de las mejores canciones de 2025. En lugar de eso, los críticos seleccionaron música que movió las placas tectónicas del pop… Aquí hay una guía de sus favoritos.

Los 10 mejores álbumes de 2025

10) Addison Rae – Addison

Tras un comienzo inestable en 2021, la carrera musical de Addison Rae despegó con esta colección de himnos vibrantes y evocadores al deseo. El deseo de contacto, el deseo de fama, el deseo de paz interior. A diferencia de la mayoría de los álbumes pop modernos, es el trabajo de solo tres personas, con Rae y sus colaboradores Elvira Anderfjärd y Luka Kloser estableciendo una paleta sonora elegante, espacial y ocasionalmente extravagante, propia. Sencillos como Diet Pepsi y Headphones On parecían clásicos y futuristas al mismo tiempo, y posicionaban a Rae como la nueva It Girl del pop. Escucha Diet Pepsi: pop sensual, hipnótico y sin calorías.

9) Lily Allen – Chica del West End

El infierno no tiene furia como una Lily Allen despreciada. West End Girl es un retrato salvaje y asombrosamente detallado de un matrimonio en proceso de ruptura. Allen afirma que algunos detalles han sido exagerados, pero su dolor es palpable entre los ingeniosos ritmos pop y la falsa despreocupación. Los trapos sucios provocaron una avalancha de cobertura de prensa cuando el álbum llegó en noviembre, pero las canciones han perdurado mientras todos recuerdan lo bien que Allen puede crear un gancho pop embriagador. Escucha a Madeline: Donde Allen se enfrenta a la amante de su pareja, y recrea sus textos. Lily Allen es «cruda» y «despiadada» en su álbum revelador

8) Pulpa – Más

El primer álbum de Pulp desde 2001, More, de alguna manera logra sonar como si hubiera sido grabado y archivado en su apogeo de mediados de los 90. La letra es la única señal de que se trata del trabajo de una banda en su madurez, mientras Jarvis Cocker canta conmovedoramente sobre el estancamiento, el divorcio y la mortalidad. «Has pasado de ser todo lo que podías ser a ser todo lo que una vez fuiste», se lamenta en Slow Jam. Sin embargo, a sus 62 años, sigue tercamente comprometido con el poder transformador del amor. Y la acogida que Pulp recibió en Glastonbury este verano le dio la razón. Escucha Spike Island: una secuela espiritual de Sorted for E’s & Wizz de 1995. Pulp revela su primer álbum en 24 años

7) Dijon – Bebé

¡Qué año tan loco ha sido para Dijon Duenas! Tras contribuir a Sable, Fable de Bon Iver y al aclamado regreso de Justin Bieber, Swag, recibió dos nominaciones al Grammy por su segundo álbum, Baby. Es un disco de R&B deslumbrante y rico en armonía, que salta de un género a otro y de un estado de ánimo a otro como un televisor sintonizado con los espíritus gemelos de Prince y D’Angelo. El tema central del álbum es el éxtasis y el caos de la paternidad. Dijon dedica la canción principal a su primogénito y luego implora a su esposa que amplíe la familia en la sutilmente titulada ¡Otro Bebé! Las noches de insomnio nunca han sonado tan bien. Escuche a Yamaha: Un ritmo funk arremolinado de los años 80 le permite a Dijon sumergirse en la dicha del amor duradero.

6) FKA Twigs – Eusexua

Eusexua, según ha dicho FKA Twigs, es una palabra que describe «la claridad hormigueante» que sientes cuando se te ocurre una idea nueva, cuando besas a un extraño o incluso «el momento antes de un orgasmo». El álbum intenta recrear esa sensación con una serie de paisajes sonoros abstractos y futuristas y temas de club deconstruidos. Con ecos de Ray of Light de Madonna (sobre todo en Girl Feels Good), los ganchos son tan agudos como adictivos son la dopamina. Escucha Girl Feels Good: una oda visceral al empoderamiento, la feminidad y la curación en la pista de baile.

5) CMAT – Euro-País

¡Coronation Street! ¡Ansiedad social! ¡Capitalismo tardío! ¡Jamie Oliver! ¡Duelo! ¡Furia al volante! Todo está ahí en Euro-Country, un paseo desenfrenadamente disfrutable a través del monólogo interior de Ciara Mary-Alice Thompson. En el camino, enfrenta todo, desde el suicidio masculino hasta los estándares de belleza imposibles que la llevaron a «intentar depilarme las piernas con cinta adhesiva» a la edad de nueve años. Escuche Jamie Oliver Petrol Station: la única canción de 2025 que aborda la necesidad de tolerancia a través del prisma de la comida rápida de las estaciones de servicio. CMAT: Sigo sufriendo abusos por una canción viral

4) Oklou – Choke Enough

La artista francesa Oklou, también conocida como Marylou Mayniel, describió su álbum debut como una «búsqueda de significado, de la necesidad de ser tocado por algo» en un mundo donde nuestras interacciones están despojadas de humanidad y aplanadas en una pantalla. Coproducida por los colaboradores de Charli XCX, AG Cook y Danny L Harle, no podría sonar menos maleducada si lo intentara. Es un álbum de pop íntimo y vaporoso, casi completamente sin batería y construido sobre bucles musicales hipnóticos que te hacen cortocircuitar las emociones. Desconéctate y absorbe. Escucha Blade Bird : el clímax apasionante del álbum, basado en un poema vasco sobre la tensión entre el amor y la posesión.

3) Bad Bunny – Debí Tirar Más Fotos

Puede que sea el artista más reproducido del año en Spotify , pero el puertorriqueño Bad Bunny no hace concesiones a las tendencias comerciales. Su sexto álbum es una jubilosa carta de amor a la música de su tierra natal, mezclando géneros tradicionales como la plena, la salsa y la bomba con el pulso vibrante del reggaetón. Los ritmos irresistibles te desafían a no levantarte y bailar, mientras que las letras agonizan sobre la gentrificación y el capitalismo que roban la antigua magia de la isla. Escucha DtMF: Un lamento por los seres queridos que ha perdido, la canción principal del álbum se traduce como «Debería haber tomado más fotos». ¿Por qué Bad Bunny se niega a hacer una gira por Estados Unidos?

2) Gansos – Matados

Getting Killed es un disco salvaje e impredecible que aparentemente fue grabado en tan solo 10 días. Los cuatro miembros de Geese, con base en Brooklyn, combinan lo mejor de Radiohead, The Strokes, Captain Beefheart y Velvet Underground en algo completamente nuevo e impredecible. El líder Cameron Winter ancla el caos con su singular trino y letras que oscilan salvajemente entre la irreverencia y la incisividad. Escucha Impuestos: Desafiante, tenso y lleno de arrogancia, Winter canta: «Si quieres que pague mis impuestos / Será mejor que vengas con un crucifijo».

1) Rosalía – Lux