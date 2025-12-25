La chef Zara Rhanem, que dirige el restaurante recientemente inaugurado Little Marrakesh en Friar Street, Worcester, junto con su socio comercial, ama la ciudad y su comunidad.

El día de Navidad, la Sra. Rhanem y el equipo del restaurante ayudan a la gente de la ciudad brindándoles una cena navideña a los necesitados.

El equipo servirá hasta 40 comidas con un toque marroquí a aquellos que atraviesan dificultades económicas, y el restaurante estará abierto desde las 12:00 GMT hasta las 15:00.

«Sería bueno poder quitarles ese peso de encima para que tengan un lugar donde venir a comer, y estamos muy contentos de poder hacerlo», dijo.

«Es un día muy especial para todos y queremos que sea aún más especial para la comunidad».

Para las personas que disfrutan de su cena de Navidad en Little Marrakesh, el entrante es una sopa de verduras marroquí, seguida de pavo marinado en especias marroquíes como plato principal y pudín de Navidad con una salsa blanca marroquí como postre.

La Sra. Rhanem dijo que la alegría de abrir el día de Navidad era «estar ahí para otros que estarán solos».

La chef de 35 años ya había cocinado el 25 de diciembre para personas necesitadas, incluso a través de su iglesia local.

«La idea siempre estuvo ahí y ahora tenemos este hermoso lugar y queremos hacer algo por la comunidad», dijo.

Un hombre y una mujer están detrás de una barra y sonríen a la cámara.

La Sra. Rhanem dijo que había visto comentarios increíbles de la comunidad sobre la apertura el día de Navidad, con mucha gente reservando.

La idea de compartir y ayudar a los demás es lo que el chef de Worcester cree que es una gran parte de la cultura marroquí.

«Estoy muy orgullosa de ello, ya que soy marroquí», afirmó.

«Tienes un poquito, lo compartes. No necesitas tener mucho para hacer algo por tu comunidad; cada pequeña cosa puede cambiar el día de alguien y dibujarle una sonrisa en el rostro.

«Eso es lo que somos y seguiremos así».