Problemas logísticos han retrasado la votación en las elecciones presidenciales y parlamentarias de Uganda en muchas partes del país en medio de un corte de Internet. La BBC observó una creciente frustración entre los votantes que hacían cola en algunos centros de votación de la capital, Kampala, por la mañana, aunque la votación parece estar ahora en marcha en la mayoría de las zonas. Los retrasos de hasta cuatro horas se han atribuido a fallos en los kits de identificación biométrica, que algunos han vinculado con la interrupción de la red, así como a la falta de equipos en algunos lugares. La agencia electoral se disculpó por los «fallos técnicos» y dijo que los funcionarios estaban trabajando para resolverlos.

AFP vía Getty Images Los votantes en algunas partes de la capital, Kampala, encontraron que los centros de votación aún no estaban abiertos horas después de que debía comenzar la votación.

En la carrera presidencial, Yoweri Museveni, de 81 años, en el poder desde 1986, busca su séptima victoria consecutiva mientras se enfrenta al desafío de Bobi Wine, una carismática estrella del pop de 43 años. En las zonas donde se han llevado a cabo votaciones, hay informes de que las máquinas biométricas utilizadas para verificar la identidad de los votantes todavía no funcionan correctamente. También se produjeron retrasos porque los materiales y equipos electorales no llegaron a tiempo a algunas estaciones. «Estoy enfadado porque no he votado hasta ahora. Se supone que debíamos empezar a las siete, pero hasta ahora [08:00] no hemos empezado. Ni siquiera están las papeletas, no sé ni qué decir», declaró a la BBC Kaweesi Ismail, votante de Kampala. Se informó que algunas personas abandonaron los centros de votación sin votar, diciendo que no podían esperar a que se resolvieran los problemas técnicos. Los problemas parecen haber afectado tanto a zonas consideradas progubernamentales como a aquellas consideradas bastiones de la oposición. Al emitir su voto en su aldea natal, Rwakitura, en la región occidental de Mbarara, Museveni dijo que también había experimentado dificultades. «Puse mi huella dactilar en la máquina, pero no la aceptó. Sin embargo, mi cara sí fue aceptada al instante. La máquina funciona», dijo. Cuando se le preguntó si aceptaría el resultado de las elecciones, el presidente respondió: «Esta es una de las manipulaciones. Tenemos que averiguar por qué, ¿cuál fue el problema?». «Ahora estamos verificando si esto fue deliberado», añadió. En una publicación en X , Wine dijo que las máquinas biométricas «han fallado en todas partes», alegando irregularidades generalizadas y el arresto de sus agentes mientras comenzaba la votación.