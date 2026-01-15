Problemas logísticos han retrasado la votación en las elecciones presidenciales y parlamentarias de Uganda en muchas partes del país en medio de un corte de Internet.
La BBC observó una creciente frustración entre los votantes que hacían cola en algunos centros de votación de la capital, Kampala, por la mañana, aunque la votación parece estar ahora en marcha en la mayoría de las zonas.
Los retrasos de hasta cuatro horas se han atribuido a fallos en los kits de identificación biométrica, que algunos han vinculado con la interrupción de la red, así como a la falta de equipos en algunos lugares.
La agencia electoral se disculpó por los «fallos técnicos» y dijo que los funcionarios estaban trabajando para resolverlos.
En la carrera presidencial, Yoweri Museveni, de 81 años, en el poder desde 1986, busca su séptima victoria consecutiva mientras se enfrenta al desafío de Bobi Wine, una carismática estrella del pop de 43 años.
En las zonas donde se han llevado a cabo votaciones, hay informes de que las máquinas biométricas utilizadas para verificar la identidad de los votantes todavía no funcionan correctamente.
También se produjeron retrasos porque los materiales y equipos electorales no llegaron a tiempo a algunas estaciones.
«Estoy enfadado porque no he votado hasta ahora. Se supone que debíamos empezar a las siete, pero hasta ahora [08:00] no hemos empezado. Ni siquiera están las papeletas, no sé ni qué decir», declaró a la BBC Kaweesi Ismail, votante de Kampala.
Se informó que algunas personas abandonaron los centros de votación sin votar, diciendo que no podían esperar a que se resolvieran los problemas técnicos.
Los problemas parecen haber afectado tanto a zonas consideradas progubernamentales como a aquellas consideradas bastiones de la oposición.
Al emitir su voto en su aldea natal, Rwakitura, en la región occidental de Mbarara, Museveni dijo que también había experimentado dificultades.
«Puse mi huella dactilar en la máquina, pero no la aceptó. Sin embargo, mi cara sí fue aceptada al instante. La máquina funciona», dijo.
Cuando se le preguntó si aceptaría el resultado de las elecciones, el presidente respondió: «Esta es una de las manipulaciones. Tenemos que averiguar por qué, ¿cuál fue el problema?».
«Ahora estamos verificando si esto fue deliberado», añadió.
En una publicación en X , Wine dijo que las máquinas biométricas «han fallado en todas partes», alegando irregularidades generalizadas y el arresto de sus agentes mientras comenzaba la votación.
El jefe electoral, Simon Byabakama, ordenó el uso del registro nacional de votantes donde las máquinas biométricas no funcionaron.
La ley del país permite extender el horario de votación si surgen problemas que interrumpen el proceso de votación, sin embargo la comisión no dijo explícitamente si se extendería el horario de votación.
Byabakama dijo que todos los votantes registrados que estuvieran en la cola a las 16:00 hora local (13:00 GMT) podrían emitir sus votos.
La elección presidencial es esencialmente una carrera de dos caballos entre Museveni y Wine, pero dado que el presidente ha ganado las seis elecciones anteriores, los analistas dicen que es probable que extienda aún más su tiempo en el poder.
Wine ha prometido combatir la corrupción e imponer reformas radicales, mientras que Museveni sostiene que es el único garante de la estabilidad y el progreso en el país.
El resultado de la votación presidencial se anunciará a las 16:00 hora local (13:00 GMT) del sábado, según informó la comisión electoral.
El período de campaña se vio empañado por la interrupción de las actividades de la oposición: las fuerzas de seguridad han sido acusadas de agredir y detener a los partidarios de Wine.
El portavoz de la policía, Kituuma Rusoke, desestimó estas quejas y acusó a los partidarios de la oposición, en particular a los que pertenecen al partido Plataforma de Unidad Nacional (NUP) de Wine, de ser disruptivos.
El acceso a Internet fue suspendido el martes, y la Comisión de Comunicaciones de Uganda dijo que el apagón era necesario para prevenir la desinformación, el fraude y la incitación a la violencia, una medida condenada por la oficina de derechos humanos de la ONU como «profundamente preocupante».
El NUP ha rechazado esta explicación, acusando al regulador de intentar impedir que la oposición se movilice y comparta pruebas de fraude electoral. El partido ha lanzado una aplicación de monitoreo de votos sin conexión en caso de apagón.
La aplicación, llamada Bitchat, utiliza tecnología Bluetooth para compartir imágenes de los resultados de las elecciones y datos de la votación sin acceso a Internet, según Wine.