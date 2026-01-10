NECESITA SABER

Rose Byrne revela por qué su pareja Bobby Cannavale no la apoyará en los Globos de Oro 2026

Byrne está nominada en la ceremonia de premios por su actuación en If I Had Legs I’d Kick You

Byrne y Cannavale han estado juntos desde 2012.

No te preocupes, ¡tiene una gran excusa!

Mientras hablaba con Jimmy Fallon en The Tonight Show el 8 de enero, Rose Byrne hizo la revelación de que su pareja de toda la vida, Bobby Cannavale, no estará a su lado durante los Globos de Oro el 11 de enero. En lugar de apoyarla en la entrega de premios de Hollywood, donde Byrne está nominada por su actuación en If I Had Legs I’d Kick You, Cannavale estará en la Costa Este en una misión secundaria especial para su familia, reveló.

«¿Sabes qué? Bobby no puede venir, lo cual es una lástima», empezó Byrne. «Va a una exposición de reptiles en Nueva Jersey».

Fallon, incrédulo, se llevó las manos a la frente. «¿De qué estás hablando?». Byrne reveló entonces que ella, Cannavale y sus hijos —Rocco, de 9 años, y Rafael, de 8— están buscando adoptar un precioso dragón barbudo, un reptil originario de Australia que, según Byrne, le gusta «comer grillos vivos».

Todd Owyoung/NBC Rose Byrne en The Tonight Show protagonizado por Jimmy Fallon.

«Tenía una amiga que tenía un dragón barbudo y decía que a veces los grillos se escapan. Y los encuentras por toda la casa», dijo la actriz australiana, estallando en carcajadas y dejando a Fallon aún más en shock.

«Esta exposición es el lugar al que todos van, es el lugar ideal, y se celebró el mismo día», continuó Byrne. «Sería un fracaso total para los padres, así que lo estamos haciendo. Estoy de acuerdo con el dragón; va a ser genial». Añadió sobre Cannavale: «Está haciendo la obra de Dios».

Mientras Cannavale busca al dragón barbudo más adorable de Nueva Jersey, Byrne estará en California para los Globos de Oro, ya que fue nominada a Mejor Actriz en una Película Musical o de Comedia por su papel en If I Had Legs I’d Kick You.

En la película, Byrne interpreta a Linda, una psicoterapeuta «al borde de un colapso» que «debe lidiar con la enfermedad de su hija, un marido ausente, una persona desaparecida y una relación inusual con su terapeuta», según la sinopsis de la película.

Otras actrices nominadas en la categoría incluyen a Amanda Seyfriend ( El testamento de Anne Lee), Chase Infiniti ( One Battle After Another ), Cynthia Erivo ( Wicked: For Good) , Emma Stone ( Bugonia ) y Kate Hudson ( Song Sung Blue ).

Cindy Ord/Getty Rose Byrne y Bobby Cannavale.

Byrne y Cannavale se conocieron en 2012 y poco después desataron rumores de noviazgo. Han aparecido juntos en numerosas ocasiones y han tenido dos hijos.

La pareja aún no se ha dado el «sí, quiero» formalmente —no tienen prisa—, pero en 2020 declararon a Vulture que suelen llamarse «marido y mujer». Recientemente, en noviembre de 2025, Byrne declaró a The Washington Post que los considera casados ​​con Cannavale: «Simplemente aún no hemos ido a juicio», dijo.