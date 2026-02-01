Ruben Östlund está totalmente concentrado en conseguir una tercera Palma de Oro consecutiva, pero el cineasta sueco le dijo a Deadline que podría no regresar al Festival de Cine de Cannes hasta 2027 con su largometraje recientemente filmado, The Entertainment System Is Down.

«A finales de febrero, decidiremos si vamos a Cannes este año o si esperamos y editamos un año más antes de estrenar la película», dijo Östlund a Deadline desde el Festival de Cine de Gotemburgo, donde el cineasta realizó una sesión de preguntas y respuestas sobre su carrera esta semana.

Östlund añadió que actualmente se encuentra en el proceso de edición, lo que cree que requerirá un período de tiempo excepcionalmente largo porque el «material es enorme».

Hoy en día, puedes mapear todas tus imágenes en un set de realidad virtual, así que sabes exactamente dónde se ubicará la cámara. Así, cuando llegas al set, la cámara está grabando constantemente. Y ahora, cuando edito, básicamente tengo que reducir 60 minutos de material a una escena de un minuto. Es una cantidad enorme de material y me llevará mucho tiempo, y tengo que respetarlo.

«El sistema de entretenimiento ha caído» es la continuación de Östlund tras la sátira » Triángulo de la tristeza», ganadora de la Palma de Oro. La película es una sátira social ambientada en un vuelo de larga distancia donde fallan los sistemas de entretenimiento, y un ecléctico grupo de pasajeros internacionales se ve obligado a enfrentarse al horror del aburrimiento.

Östlund nos contó que, cuando regrese a la Croisette con The Entertainment System Is Down, tiene la mirada puesta en hacer historia y ganar su tercera Palma de Oro consecutiva. Östlund se llevó el premio en 2022 con Triangle of Sadness y The Square 2022.

«Como fantasía, es demasiado fuerte como para no pensarlo», dijo Östlund. «Por supuesto, es algo que tengo constantemente en mente. Es difícil hablar de estas cosas porque suena arrogante. Pero para mí, tener una meta alta también significa impulsar mi propia capacidad y la calidad del proyecto. Así que, en cuanto tomas una decisión, tienes que pensar: ¿es la decisión correcta para lograr nuestro objetivo, que es ganar la tercera Palma de Oro?».

Kirsten Dunst, Daniel Brühl y Keanu Reeves se encuentran entre el reparto principal de la película. También protagonizan Julie Delpy, Nicholas Braun, Tobias Menzies, Connor Swindells, Daniel Webber, Wayne Blair, Dan Wyllie, Lindsay Duncan, Allan Corduner, Sofia Tjelta Sydness, Erin Ainsworth, Myles Kamwendo, Elle Piper, Thibaud Dooms, Sanna Sundqvist, Tea Stjärne, el artista sueco Benjamin Ingrosso y Sanjeev Bhaskar.

El proyecto se vendió por adelantado a varios territorios, incluyendo el Reino Unido ( Lionsgate Films), Alemania y Austria (Alamode Film / Wild Bunch Germany), Italia (Lucky Red / Teodora Film), Australia y Nueva Zelanda (Sharmill Films), Canadá (Elevation Pictures) y España (Elástica / BTeam Pictures). A24 posee los derechos de la película en Estados Unidos. Östlund compartió opiniones interesantes sobre el estado actual de la distribución en salas.

«El cine es ahora el único espacio donde tenemos una experiencia colectiva en lo que respecta a la imagen en movimiento. Por eso, el cine tiene un papel más importante ahora que en el pasado reciente», dijo, señalando cómo aplicaciones como TikTok y YouTube dominan la atención del público. «Pero me preocupan un poco los grandes propietarios que poseen todos los cines y no están cuidando la experiencia colectiva».

Östlund continuó diciendo que el Festival de Cine de Gotemburgo y todos los festivales de cine son un «buen ejemplo de cómo mantener esa experiencia colectiva».

El Festival de Cine de Gotemburgo está vendiendo más entradas que nunca. La cobertura mediática es mayor cada año. Por eso, el interés por el cine y las películas, cuando el evento está bien organizado, es enorme —añadió—. Pero el cine como producto para la industria del entretenimiento, donde simplemente vas a un cine y entras y sales, entiendo por qué ya no es tan interesante, porque tenemos que vender la experiencia colectiva.