EXCLUSIVA: Rupert Friend se unirá a Sharon Horgan en la serie de comedia de HBO, Youth, de la productora de Horgan, Merman. Deadline informó inicialmente que HBO retomaría la serie el año pasado, después de que Horgan y su compañía firmaran un acuerdo de primera opción con HBO.

La serie sigue la búsqueda de sexo y amor de una divorciada de 50 años mientras compagina el cuidado de sus padres enfermos con la crianza de su hijo, que ya es adulto. Youth es producida por Merman. Sharon Horgan protagoniza, escribe y es productora ejecutiva. Faye Dorn (Merman), Jim Kleverweis y Dawn Shadforth, quien también dirigirá, también son productores ejecutivos.

Esto marca el regreso a HBO para Horgan, quien creó y fue productor ejecutivo de la serie de comedia de la cadena de 2016, Divorce , protagonizada por Sarah Jessica Parker, que duró tres temporadas.

En cuanto a Friend, es mejor conocido por sus papeles en Homeland , recientemente se lo vio en la película más reciente de Wes Anderson, The Phoenician Scheme, así como en el relanzamiento de la serie Jurassic World , Jurassic World: Rebirth.

Está representado por Brillstein Entertainment Partners y UTA.