Las salas comunitarias pertenecientes a una iglesia se utilizarán como refugio nocturno de invierno de enero a marzo.

La Iglesia del Santo Sepulcro en Northampton ha ofrecido un espacio seguro para las personas que duermen a la intemperie durante los meses más fríos del año.

El Ayuntamiento de West Northamptonshire y la organización benéfica Northampton Hope Centre han financiado conjuntamente el proyecto y ambos gestionarán el refugio.

Joanne Pritchard, directora ejecutiva del Centro de Esperanza de Northampton, afirmó: «El invierno puede ser una época muy difícil para quienes duermen a la intemperie. El refugio brinda calidez, dignidad y seguridad, pero también es una puerta a la esperanza».

El personal de seguridad estará en el lugar durante toda la noche, dijo el consejo.

Durante el día, los huéspedes pueden utilizar el centro de día de la organización benéfica ubicado en Oasis House, Northampton, donde pueden acceder a comidas calientes, duchas y apoyo.

El refugio de invierno funcionará junto a la instalación de 27 camas de St John’s House, en Northampton, que abrió sus puertas el mes pasado .

La Sra. Pritchard dijo que el refugio y el apoyo adicional «pueden ayudar a las personas no sólo a salir de las calles sino a alcanzar una vida en la que tengan un hogar, estabilidad y las herramientas para seguir adelante».

Charlie Hastie, miembro del gabinete del consejo para vivienda y comunidades, dijo: «No se trata solo de proporcionar una cama para pasar la noche, se trata de dar a las personas estabilidad, dignidad y una vía para acceder a una vivienda a largo plazo».

La Iglesia del Santo Sepulcro fue construida en 1100 y sus salas comunitarias están ubicadas detrás del edificio en Church Lane.