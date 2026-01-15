Se buscan opiniones sobre el plan para preservar el área de conservación

Se buscan opiniones sobre el plan para preservar el área de conservación

por

Se ha pedido al público que comparta sus puntos de vista sobre la mejor manera de preservar un área de conservación que se extiende a lo largo del río Wey.

El Ayuntamiento de Waverley Borough (WBC) ha publicado un informe que analiza el estado actual del Área de Conservación de Godalming Navigations y que también identifica oportunidades para protegerla en el futuro.

Esta área de conservación, que comienza en la frontera entre Waverley y Guildford y termina en Town Bridge en Godalming, es una de las 43 que hay en Waverley.

La concejala Liz Townsend, titular de la cartera de planificación y desarrollo económico del WBC, dijo que el informe era «un paso importante para comprender qué hace que el área sea especial y cómo podemos protegerla y mejorarla para el futuro».

La concejala Liz Townsend, titular de la cartera de Planificación y Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Waverley, aparece en la foto recibiendo su Medalla del Imperio Británico. Liz lleva una chaqueta azul marino, una blusa estampada y un corte de pelo corto. Su Medalla del Imperio Británico se puede ver prendida en su chaqueta.

Fuente de la imagen,Ayuntamiento de Waverley

Título de la imagen,La concejala Liz Townsend dijo que el área de conservación era una «parte valiosa del patrimonio y el paisaje de nuestro municipio».

El área de conservación tiene un edificio catalogado de Grado II, Catteshall Grange, y tres elementos patrimoniales, incluida Catteshall Lock, según el consejo.

Otras áreas importantes incluyen los dos campos orientales de Lammas Lands y Farncombe Boat House.

La consulta se prolongará hasta el 20 de febrero y el borrador de la evaluación podrá consultarse en línea.

Se llevará a cabo una reunión pública el 22 de enero a las 19:00 GMT en las oficinas del Ayuntamiento de Waverley Borough.

Deja un comentario