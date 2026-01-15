Se ha pedido al público que comparta sus puntos de vista sobre la mejor manera de preservar un área de conservación que se extiende a lo largo del río Wey.

El Ayuntamiento de Waverley Borough (WBC) ha publicado un informe que analiza el estado actual del Área de Conservación de Godalming Navigations y que también identifica oportunidades para protegerla en el futuro.

Esta área de conservación, que comienza en la frontera entre Waverley y Guildford y termina en Town Bridge en Godalming, es una de las 43 que hay en Waverley.

La concejala Liz Townsend, titular de la cartera de planificación y desarrollo económico del WBC, dijo que el informe era «un paso importante para comprender qué hace que el área sea especial y cómo podemos protegerla y mejorarla para el futuro».

Fuente de la imagen,Ayuntamiento de Waverley Título de la imagen, La concejala Liz Townsend dijo que el área de conservación era una «parte valiosa del patrimonio y el paisaje de nuestro municipio».

El área de conservación tiene un edificio catalogado de Grado II, Catteshall Grange, y tres elementos patrimoniales, incluida Catteshall Lock, según el consejo.

Otras áreas importantes incluyen los dos campos orientales de Lammas Lands y Farncombe Boat House.

La consulta se prolongará hasta el 20 de febrero y el borrador de la evaluación podrá consultarse en línea.