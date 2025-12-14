Un antiguo tribunal de la Corona en Londres será demolido y reemplazado por alojamientos para estudiantes y viviendas sociales después de que los planes fueran aprobados por los concejales.

iQ Student Accommodation reurbanizará Blackfriars Crown Court, construyendo alojamiento para 600 estudiantes, así como 71 viviendas asequibles.

El comité de planificación del Consejo de Southwark votó para otorgar permiso para el proyecto, que transformará el sitio en Pocock Street, que ha estado vacío durante seis años.

El edificio fue construido originalmente en el período de posguerra para usarse como imprenta HM Stationery Office, antes de convertirse más tarde en un tribunal.

Un representante de iQ le dijo al comité de planificación que el desarrollo proporcionaría «viviendas para estudiantes de alta calidad y bien administradas, y viviendas asequibles muy necesarias en el corazón de Southwark».

Según la propuesta, el alojamiento para estudiantes se concentrará en un bloque y estará compuesto por 350 estudios y 40 pisos compartidos.

Los estudiantes tendrán acceso a espacios comunes que incluyen un cine, una sala de karaoke y un gimnasio.

En su punto más alto, el bloque de viviendas tendrá seis plantas y estará compuesto íntegramente por viviendas asequibles, incluyendo 23 viviendas de una habitación, 34 de dos habitaciones, seis de tres habitaciones y ocho de cuatro habitaciones. También se construirá una cafetería y espacio comercial en el lugar.

Vista aérea ilustrada de la reurbanización planificada que presenta edificios con techos verdes dispuestos alrededor de patios, integrados dentro de un bloque urbano denso con calles y estructuras circundantes.

Fuente de la imagen,Howells

Durante la etapa de consulta pública, los planes recibieron dos objeciones del público, expresadas en la preocupación por la falta de viviendas asequibles, la concentración de viviendas para estudiantes en la zona, así como los impactos en la privacidad y la luz solar.

En un informe, un funcionario de planificación respondió diciendo que el plan «se consideraba apropiado para el área» y que el plan para un 40% de viviendas asequibles era «muy bueno».

El Tribunal de la Corona de Blackfriars fue uno de los cientos de tribunales que se cerraron entre 2010 y 2019 en un esfuerzo por reducir costos y agilizar el sistema judicial.

El Ministerio de Justicia dijo entonces que su cierre «representaría una mejor relación calidad-precio para el contribuyente y nos ayudaría a mejorar las instalaciones para los usuarios de los tribunales».

Sin embargo, los cierres han sido criticados debido a que la acumulación de casos en los tribunales de la Corona en Inglaterra y Gales ha alcanzado un nuevo récord de casi 80.000 casos y los tiempos de espera para las fechas de los juicios han llegado hasta cuatro años.

El Servicio de Tribunales y Cortes de Su Majestad informó a The Law Society Gazette que había preguntado sobre el uso temporal del sitio mientras se elaboraban los planes de remodelación, pero «el lugar solo estaba disponible por un corto período de tiempo y la oferta no representaba una buena relación calidad-precio».