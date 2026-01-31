Mason dijo que la participación en las nominaciones se basa en tener un cuerpo de votación de la Academia de la Grabación que represente a todos los géneros.

«Si tenemos los porcentajes y las proporciones correctas, estaremos en el lugar correcto», dijo.

«No podemos predecir qué votará esa gente, pero podemos asegurarnos de tener un cuerpo electoral representativo».

Mason explicó que es difícil predecir por qué los Grammy obtienen los resultados que obtienen.

«Lo único que sé es que me rompe el corazón cuando alguien no está representado, ya sea un artista individual o un género, porque sé lo duro que trabaja la gente en este negocio», dijo.

«Quiero asegurarnos de que lo estamos haciendo bien, por lo que seguimos haciendo todo lo posible como organización, junto con nuestros líderes electos, para asegurarnos de que estamos posicionando a nuestros votantes para que tomen las mejores decisiones posibles».

Una estatua del Grammy se exhibe en la alfombra roja antes de la llegada de los 67.os premios Grammy anuales en el Crypto.com Arena en Los Ángeles el 2 de febrero de 2025. © Robyn Beck / AFP vía Getty Images

Para determinar si un género o región está representado de manera justa, Mason dijo que la academia analiza el número de votantes y se asegura de que coincida con la cantidad de música que se crea en esa región o ese grupo de edad.

«Creo que la pregunta que estás tratando de responder es si los resultados de un año cambian la forma en que reclutamos», dijo.

«Yo diría que se trata más de apuntalar el proceso, es decir, de la cantidad de miembros que tenemos que representan el género, en lugar de centrarse específicamente en los resultados».

¿Quién vota por los Grammy? ¿Qué géneros musicales representan?

La Academia de la Grabación está compuesta por casi 15.000 miembros con derecho a voto, entre los que se encuentran diversos profesionales de la industria musical.

Los votantes tienen orígenes diversos, desde cantantes y compositores hasta directores, ingenieros, productores y más.

En 2025, la Academia de la Grabación agregó más de 3.800 nuevos miembros .

De la nueva clase votante, la mitad tiene 39 años o menos, el 58% son personas de color y el 35% son mujeres.

Si se desglosa por género, la nueva clase incluye el 1% de miembros de la industria de la música country .

La mayor afluencia de miembros, un 13%, se produjo en la categoría de música latina, un 8% está vinculado a la música pop y otro 8% a “otros” géneros.

La academia vota las propuestas en dos rondas: una para las nominaciones y otra para los ganadores.

«Una vez determinadas y anunciadas las nominaciones, los miembros votantes de la Academia votan en hasta diez categorías en hasta tres campos del género, más las cuatro categorías del campo general, para determinar a los ganadores», se lee en el sitio web de la Academia.

«Para garantizar la calidad de la votación, se solicita a los miembros que voten únicamente en aquellos campos en los que sean pares de los nominados».

Luego de la votación, la firma Deloitte tabula a los ganadores.

Las categorías de países cambian en los Grammy 2026

En los Premios Grammy de 2026, la categoría de mejor álbum country ahora se ha dividido en dos premios : mejor álbum country tradicional y mejor álbum country contemporáneo.

Las categorías separadas dan cuenta del creciente panorama de mezcla de géneros del país.

Algunos artistas country se aferran a los sonidos tradicionales del country outlaw y del western, mientras que otros incorporan elementos del pop y otros géneros.

Los nominados al premio de álbum contemporáneo de 2026 incluyen a Kelsea Ballerini, Tyler Childers, Eric Church, Jelly Roll y Miranda Lambert.

Los nominados a mejor álbum tradicional incluyen a Charley Crockett, Willie Nelson, Lukas Nelson, Margo Price y Zach Top.

Los nominados en otras categorías de países incluyen a Lainey Wilson, Shaboozey, Reba McEntire, George Strait y Chris Stapleton.

Margo Price posa para una foto en la alfombra roja durante la fiesta de los Grammy de Nashville en el Hotel Loews Vanderbilt en Nashville el martes 20 de enero de 2026. © NICOLE HESTER / THE TENNESSEAN

Cómo ver los Grammy 2026

Los Premios Grammy 2026 se llevarán a cabo el domingo 1 de febrero en el Crypto.com Arena en Los Ángeles, California.

Trevor Noah será el anfitrión por última vez después de una racha de seis años como anfitrión.

El programa se transmitirá por CBS y se transmitirá en Paramount+.