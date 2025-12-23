Dos tiendas cerraron después de que la policía encontrara tabaco ilegal y vaporizadores por un valor de 50.000 libras esterlinas en sus instalaciones.

Las tiendas Taunton Market y Top Market, ambas en Station Road en Taunton, fueron visitadas por oficiales de Normas Comerciales, policías y perros detectores de tabaco, quienes encontraron productos ilegales.

El Tribunal de Magistrados de Taunton otorgó órdenes de cierre de tres meses en ambas instalaciones.

Alex Fry, gerente de operaciones del Servicio de Normas Comerciales de Heart of the South West, afirmó: «Combatir el suministro de tabaco y vapeadores ilegales es una prioridad para nosotros. Al retirar estos productos de las calles, ayudamos a proteger a nuestras comunidades y apoyamos a los comercios que venden legalmente».

En julio, se descubrieron 12.000 cigarrillos, 2,5 kg de tabaco y casi 1.000 vapeadores en una habitación trasera de Top Market, detrás de una puerta oculta en los paneles de exhibición de la pared.

Una nueva visita dos meses después reveló más productos ilegales en la misma habitación.

Los productos confiscados tenían un valor en la calle de más de £20.000.

En julio, en el mercado de Taunton, se incautaron más de 35.000 cigarrillos, 6,5 kg de tabaco y 540 vaporizadores de un apartamento asociado.

Mientras que en septiembre, un vehículo vinculado al local fue interceptado cuando transportaba productos de tabaco al comercio, y se incautaron 10.260 cigarrillos, 2,5 kilos de tabaco y 84 vapeadores.

En total, se estimó que las incautaciones asociadas con el mercado de Taunton tenían un valor en la calle de casi £ 30.000.

En ambos casos, los magistrados de Taunton dijeron que el cierre de los locales comerciales era necesario para evitar que se produjeran más actividades delictivas.