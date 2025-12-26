Se recomienda a los pasajeros de trenes de Yorkshire que consulten antes de viajar en tren, ya que parte de la ruta ferroviaria principal que une Leeds y York está cerrada.

Se están llevando a cabo treinta y dos días de obras de ingeniería en el área alrededor de Church Fenton en North Yorkshire, como parte de la Mejora de la Ruta Transpennine (TRU).

Del 25 de diciembre al 3 de enero no circulará ningún tren en esa ruta entre ambas ciudades, existiendo un desvío entre el 4 y el 25 de enero.

Adam Sellers, patrocinador principal de TRU en Network Rail, afirmó: «Nuestro objetivo es que puedan utilizar el ferrocarril durante la mayor parte posible de su viaje y, al mismo tiempo, continuar con su vida diaria normal».

«Nunca es un buen momento para entregar estas obras, pero lo hacemos en los momentos más tranquilos del año», añadió.

Dijo que «la mayor parte de los trabajos más intensos» se realizarán los días 25 y 26 de diciembre, cuando tradicionalmente no circulan trenes por la red.

¿Qué servicios están afectados?

Los servicios entre Leeds y York son operados por Northern, TransPennine Express (TPE) y CrossCountry, y las tres compañías se ven afectadas.

Sin embargo, los servicios más lentos operados por Northern a través de estaciones como Headingley, Horsforth, Harrogate y Knaresborough no se verán afectados.

Ha habido una «amplia colaboración» entre los operadores y Network Rail, según el director de desarrollo estratégico de Northern, Rob Warnes.

«La planificación de esto comenzó hace más de un año», dijo, explicando que el trabajo se dividió en fases.

Folleto: IMPORTANTES OBRAS DE MEJORA ENTRE MÁNCHESTER, LEEDS Y YORK DURANTE LA NAVIDAD Y EL AÑO NUEVO. Del martes 23 de diciembre al domingo 25 de enero. En vísperas de la Navidad y el Año Nuevo, se están llevando a cabo importantes obras de mejora para modernizar el ferrocarril entre Mánchester, Huddersfield, Leeds y York. Estas obras forman parte de la Mejora de la Ruta Transpennine (TRU), el programa de infraestructura multimillonario que está transformando el ferrocarril en el norte y que traerá un ferrocarril más rápido, fiable, accesible y sostenible a través de los Peninos.

Fuente de la imagen,BBC/Seb Cheer

Título de la imagen,Se anima a los pasajeros a planificar con antelación, y en las últimas semanas se han repartido folletos en los trenes.

En las tres fases, CrossCountry ofrecerá menos servicios entre Wakefield Westgate y Leeds, y no habrá trenes entre Leeds y York.

La mayoría de sus servicios entre Birmingham y Edimburgo irán de Sheffield a York vía Doncaster, sin cambios de horario para esas estaciones.

Servicios de Navidad a Año Nuevo

En la primera fase , desde el 25 de diciembre hasta las 11:30 GMT del 29 de diciembre, no circularán trenes de Northern en las rutas Leeds-Selby, Leeds-York, York-Selby y York-Sheffield.

Además, los trenes de Blackpool y Halifax a York, vía Bradford, llegarán a Leeds y no a York, mientras que los trenes de Bridlington y Hull a York comenzarán y finalizarán en Selby.

Los servicios de TPE operarán desde el noreste hasta York, desde Hull hasta Selby y desde el noroeste hasta Leeds o Wakefield Kirkgate.

Autobuses de reemplazo circularán entre Leeds y York, Leeds y Selby, Wakefield Kirkgate y York, y York y Moorthorpe, para viajar a Sheffield. Muchos harán escala en estaciones intermedias, pero no todos.

Un andén de una estación de tren con un cartel que dice «Church Fenton».

Fuente de la imagen,BBC/Seb Cheer

Título de la imagen,La estación Church Fenton no tendrá trenes durante 32 días

En la segunda fase , desde las 11:30 GMT del 29 de diciembre hasta el 3 de enero, se reanudarán los trenes desde Selby y Hull a York y Leeds.

El Sr. Warnes dijo que esta importante interrupción era necesaria porque «Network Rail necesitará espacio para poder realizar algunas obras importantes en los alrededores de Church Fenton».

Servicios de enero

En la tercera fase , del 4 al 25 de enero, una reducción de las obras de ingeniería permitirá que los trenes TPE vuelvan a circular entre Leeds y York, desviándose vía Castleford.

El Sr. Warnes agregó: «La industria ha invertido más de £100 millones en rutas alternativas para que otras rutas puedan tomar más trenes mientras se realizan estos trabajos para que nuestros clientes puedan seguir moviéndose en tren.

«Sí, los viajes durarán un poco más, pero a la larga valdrá la pena».

Los servicios de Northern desde Blackpool North, vía Halifax y Bradford, llegarán a Leeds en lugar de a York.

Sus trenes Leeds-York funcionarán como servicios Leeds-Micklefield, con autobuses de reemplazo de Micklefield a York, con parada en Church Fenton.

Los trenes TPE circularán por la ruta alternativa, lo que provocará mayores tiempos de viaje.

Algunos comenzarán o finalizarán en paradas anteriores a lo normal, lo que afectará los viajes a Manchester y Scarborough.