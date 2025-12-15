Se ofrece a los propietarios de viviendas, escuelas y empresas la posibilidad de instalar nidos artificiales para ayudar a revertir la disminución en el número de aviones domésticos.

Estas distintivas aves de color azul oscuro y blanco, que migran desde África cada primavera, están en la Lista Roja de especies de aves en peligro de extinción del Reino Unido.

El Proyecto Hampshire House Golondrinas ofrece gratuitamente los llamados nidos, que ahorran a las aves tiempo y energía en comparación con la construcción de sus propios nidos de barro.

Nigel Matthews, del grupo, dijo que a la gente «le encantaba ayudar» a las aves.

Un mapa de Google con cientos de puntos de color azul oscuro que representan sitios de golondrinas comunes en Hampshire.

Fuente de la imagen,Proyecto Google/Hampshire House Martins

Título de la imagen,Se registraron más de 500 sitios de anidación en todo Hampshire

A principios de este año, el proyecto lanzó una encuesta que permitió al público registrar las ubicaciones de los nidos de las golondrinas comunes .

El señor Matthews dijo que mostró algunos resultados «fascinantes», con más de 500 sitios de anidación presentados.

«Algunas personas dijeron que los habían visto durante años, pero que ahora habían visto un descenso», dijo.

«Pero había unos cuantos en nuevas urbanizaciones donde quizás todavía hay algo de barro disponible y están logrando anidar.

«Les gusta subirse a los hastiales altos y esa preferencia particular se hizo evidente».

Está previsto que el próximo año se realice un nuevo estudio con voluntarios que contarán los sitios de anidación en kilómetros cuadrados de muestra alrededor del condado.

Una golondrina común en vuelo contra un cielo azul claro

Fuente de la imagen,Andy Tew

Título de la imagen,La cantidad de aviones comunes ha disminuido debido al clima más cálido y seco y a una caída en la cantidad de insectos.

Cada abril y mayo, las golondrinas comunes regresan de África para pasar el verano en el Reino Unido.

Atrapan insectos voladores en vuelo y construyen nidos en forma de copa con barro bajo los aleros de las casas y otros edificios.

Las aves a menudo forman colonias con varios nidos muy próximos entre sí.

La disminución en el número se ha atribuido a una caída en la cantidad de insectos, así como a un clima más cálido y seco que resulta en menos barro húmedo disponible para la construcción de nidos.

Las casas modernas tienden a tener plafones de uPVC, lo que también dificulta que se adhieran los nidos de barro.

En una iniciativa financiada por South East Water, el proyecto ofrece 100 nidos artificiales que se pueden colocar en casas y otras estructuras para que las golondrinas puedan anidar allí.

Se espera que las copas de madera puedan ahorrarles a las aves un tiempo valioso en la construcción de sus nidos, hacer que estos sean más robustos y aumentar el éxito reproductivo.

El grupo está pidiendo a los miembros del público que viven cerca de sitios establecidos para la golondrina común que se ofrezcan como voluntarios para organizar un nido, que sería instalado por expertos.

«Hay mucha buena voluntad hacia estas aves. A la gente le encanta tenerlas y quiere ayudar a un ave cuya población está en declive a nivel nacional», añadió el Sr. Matthews.

«Es bueno poder darle a la gente las herramientas para ayudar».

Las solicitudes para los vasos nido se pueden realizar en el sitio web del Hampshire House Martins Project .

Están disponibles para cualquier persona en las áreas de Hampshire servidas por South East Water cuya propiedad sea adecuada y cumpla con los criterios necesarios de estar a menos de 500 m de un sitio de anidación establecido.