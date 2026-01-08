Hay advertencias de fuertes nevadas y vientos fuertes en el sur de Inglaterra debido a la tormenta Goretti.

La Oficina Meteorológica emitió una advertencia amarilla por nieve en algunas áreas, lo que significa que se esperan demoras e interrupciones, con hasta 25 cm (10 pulgadas) pronosticadas en regiones más montañosas.

La Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido (UKHSA) también dijo que la región suroeste, que incluye Dorset, estaría bajo alerta ámbar hasta el domingo.

Las condiciones invernales son impulsadas por Goretti, que ha sido nombrada como la primera tormenta del año por los meteorólogos franceses.

Fuente de la imagen,Consejo de Dorset Título de la imagen, El Ayuntamiento de Dorset ha comenzado a echar sal en las carreteras principales del norte y el este del condado.

La Oficina Meteorológica dijo que el escenario más probable era que la baja presión se desplazara cerca de la costa sur.

«Cerca y al sur de la zona baja es más probable que haya lluvias intensas y vientos fuertes, mientras que la nieve podría acumularse al norte al encontrarse con aire frío», indicó.

Pero también dijo que había cierta incertidumbre sobre la trayectoria exacta de la tormenta.

Se espera que los vientos disminuyan temprano el viernes.

Alexis Green – Presentador del tiempo de South Today

Fuente de la imagen,Oficina Meteorológica

Una ola de fuertes lluvias se desplazará hacia el suroeste el jueves por la mañana.

En algunos lugares, durante la tarde y la noche, caerá aguanieve y nieve.

Partes de Oxfordshire, el oeste de Berkshire, Wiltshire y Buckinghamshire se encuentran en el área de advertencia de nieve amarilla.

La Oficina Meteorológica dice que podría haber entre 5 y 10 cm de nieve en toda el área de advertencia, con margen para 15 a 25 cm en algunos lugares, especialmente en algunas colinas por encima de los 200 m (656 pies) de elevación.

La advertencia de nieve de la Oficina Meteorológica estará vigente desde las 17:00 GMT del jueves hasta las 00:00 del viernes.

Junto con la nieve habrá fuertes vientos en las zonas del sur de Hampshire y Dorset.

Hay una advertencia de viento de la Oficina Meteorológica vigente desde las 13:00 del jueves hasta las 06:00 del viernes.

A medida que se acerca la tormenta Goretti, los vientos se fortalecerán durante la tarde del jueves, con el período de vientos más fuerte durante la noche.

Se esperan ráfagas máximas de 50 a 60 mph, que alcanzarán entre 60 y 70 mph a lo largo de costas y colinas expuestas.

Protocolos de emergencia

Fuente de la imagen,SCAS Título de la imagen, El servicio de ambulancias dijo que se cree que el hielo negro causó un accidente, hiriendo gravemente a cuatro personas.

Los ayuntamientos han estado empleando quitanieves en sus rutas más transitadas.

El Servicio de Ambulancias del Centro Sur del Servicio Nacional de Salud (NHS Foundation Trust) advirtió a los conductores que tengan especial cuidado en las carreteras, citando un incidente ocurrido el martes en el que cuatro personas fueron trasladadas al hospital con heridas graves.

«La sospecha de que había hielo negro en una carretera sin tratar provocó que este vehículo se saliera de la carretera y se estrellara contra un árbol», indicó.

En Reading, nueve escolares resultaron heridos el miércoles tras un choque entre un autobús y un autocar en una vía de acceso. El conductor del autocar afirmó que el hielo podría haber sido un factor .

La Dra. Elizabeth Smout, consultora principal en protección de la salud en UKHSA South West, dijo: «Se espera que la ola de frío actual dure al menos hasta este fin de semana.

Sabemos que la exposición prolongada a bajas temperaturas puede tener graves consecuencias para la salud de las personas, especialmente si son mayores o padecen enfermedades graves.

El Ayuntamiento de BCP (Bournemouth, Christchurch y Poole), el Ayuntamiento de Havant, el Ayuntamiento de Slough y el Ayuntamiento de Oxford se encuentran entre las autoridades que cuentan con protocolos de emergencia por condiciones climáticas severas para ayudar a las personas vulnerables que duermen a la intemperie.