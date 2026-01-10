Los investigadores han redescubierto una rara especie de pez que se creía extinta después de no ser vista durante más de ocho décadas.

El último avistamiento de la cabeza de serpiente de Chel, o Channa amphibeus, se registró por última vez en especímenes recolectados entre 1918 y 1933 en la región del Himalaya de la India, lo que llevó a los científicos a creer que la especie se había extinguido, según un artículo publicado recientemente en la revista Zootaxa .

Sin embargo, tres especímenes recolectados en 2024, así como evidencia fotográfica, han confirmado que la especie persistió durante el último siglo a pesar de no haber sido detectada. Los especímenes fueron localizados a orillas del río Chel, en la ciudad de Kalimpong, en Bengala Occidental, después de que los investigadores se enteraran de que una tribu local la estaba consumiendo, según el artículo.

Se han buscado repetidamente al pez cabeza de serpiente de Chel en las últimas décadas, escribió el biólogo de vida silvestre Forrest Galante en Instagram . Los investigadores tardaron meses en localizarlo, pero pudieron confirmar su existencia.

Los especímenes de cabeza de serpiente de Chel se localizaron en el sistema del río Chel, ecosistema endémico, según el artículo. Esta especie de agua dulce , considerada la más esquiva de las cabezas de serpiente, es conocida por sus escamas verde brillante y sus rayas amarillas. También representa la mayor cantidad de cabezas de serpiente, según la Fundación Thackeray para la Vida Silvestre, la organización de conservación de vida silvestre con sede en Bombay que participó en el redescubrimiento.