Seis soldados estadounidenses murieron en un ataque iraní contra una instalación militar en Kuwait el domingo, confirmó Estados Unidos.
El Comando Central de Estados Unidos dijo originalmente que tres soldados murieron en el incidente, pero funcionarios confirmaron el lunes que el número de muertos se había duplicado, después de que una persona sucumbiera a sus heridas y se encontraran dos cuerpos más entre los escombros.
El secretario de Defensa, Pete Hegseth, confirmó que un búnker estadounidense en Kuwait fue alcanzado después de que se lanzara un misil durante la represalia original de Irán que evadió las defensas aéreas.
Las seis muertes son las únicas muertes confirmadas por el ejército estadounidense desde que lanzó una nueva guerra contra Irán con Israel.
Hegseth dijo que un «arma poderosa» alcanzó un «centro de operaciones tácticas que estaba fortificado», sin proporcionar más detalles sobre la ubicación del sitio.
Tres oficiales militares estadounidenses con conocimiento directo del ataque de Irán dijeron a CBS News, socio estadounidense de la BBC, que los miembros del servicio estaban en una oficina improvisada en Kuwait.
Se preguntaron si el edificio había sido fortificado adecuadamente y le dijeron a CBS News que se estaba usando un remolque como oficina, con barreras de hormigón reforzado con acero de 12 pies (3,7 m) para protegerlo.
Estados Unidos tiene una relación de defensa de larga data con Kuwait, y más de 13.000 soldados estadounidenses están estacionados en la nación del Golfo.
Irán ha respondido a los ataques en su contra lanzando misiles contra países del Golfo aliados de Estados Unidos. Bahréin, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Omán y Qatar también han sufrido ataques.
Por otra parte, en Kuwait, Estados Unidos confirmó que tres aviones de combate fueron derribados después de lo que describió como un incidente de «fuego amigo» el lunes.
Las imágenes mostraron los aviones cayendo en espiral hacia el suelo . Los pilotos involucrados lograron eyectarse y sobrevivieron al incidente.
Los medios estatales iraníes afirmaron que el ejército iraní había derribado los aviones, sin proporcionar pruebas.