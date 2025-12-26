Desde el inicio de la gira de prensa de Avatar: Fuego y Ceniza , el guionista y director James Cameron sorprendentemente frenó las conversaciones sobre secuelas, a pesar de que Disney ya había establecido fechas de estreno para las próximas dos entregas.

Avatar 4 , una pequeña parte de la cual Cameron y algunos de los actores clave ya filmaron durante la producción de 2 y 3, está actualmente en el calendario para dentro de cuatro años, en 2029. Avatar 5 está planeada para 2031.

«No sé si la saga va más allá de este punto. Espero que sí», declaró Cameron a Entertainment Weekly sobre el asunto a principios de diciembre. «Pero, ya saben, demostramos esa viabilidad cada vez que salimos».

Si resulta que las secuelas no siguen adelante después de todo ( Fire and Ash ha recaudado hasta ahora 483,3 millones de dólares a nivel mundial en solo una semana), el tres veces ganador del Oscar tiene un plan en marcha.

«Así es», dice. «Si no logramos hacer el 4 y el 5, por cualquier razón, daré una conferencia de prensa y les diré lo que íbamos a hacer. ¿Qué les parece?»

La otra fantasía de Cameron es novelizar las películas de Avatar y escribirlas él mismo, y señala: «Hay tanta cultura, historia de fondo y detalles laterales en estos personajes que se han trabajado. Me encantaría hacer algo que tenga ese nivel de detalle granular».

Sin embargo, reconoce que «ya no existe un modelo de negocio para ello. La gente no lee».

El cineasta se refiere a un nuevo estudio, realizado por investigadores de la Universidad de Florida y el University College de Londres, que afirma que el número de estadounidenses que leen por placer cayó un 40 por ciento .

«Pero de todos modos, podría ser bueno tener el registro canónico de lo que se suponía que sería todo», añade Cameron.

Avatar: Fuego y Ceniza continúa la historia de la familia Sully, liderada por Jake (Sam Worthington) y Neytiri (Zoe Saldaña). Tras los devastadores sucesos de la película anterior, Avatar: El Camino del Agua (2022 ), en la que murió su hijo mayor, ahora se enfrentan al Pueblo de Ceniza, un clan de Na’vi volcánicos liderados por la letal Varang (Oona Chaplin).

La película también cuenta con Sigourney Weaver como Kiri, Britain Dalton como Lo’ak, Trinity Jo-Li Bliss como Tuk y Jack Champion como Spider, todos miembros del Equipo Sully. Stephen Lang regresó como Quaritch junto a Kate Winslet como Ronal, Cliff Curtis como Tonowari, Bailey Bass como Tsireya y más.

Avatar: Fuego y Ceniza se encuentra actualmente en los cines.