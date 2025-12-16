Aquí te presentamos los avances del año en materia de clima y naturaleza que quizás te hayas perdido.

El contexto ambiental de este año es familiar: las emisiones aumentan y la naturaleza continúa deteriorándose . Sin embargo, en 2025 se han observado avances positivos. Las acciones específicas en materia de energía limpia, conservación y derechos indígenas han generado resultados positivos tangibles para el clima y la naturaleza.

Estos avances discretos a veces pasan desapercibidos entre el ruido de las noticias. Así, desde el drástico crecimiento de las energías renovables hasta el regreso de las tortugas y los tigres en peligro de extinción, la BBC repasa siete hitos alcanzados en 2025.

Aumento de las energías renovables

La energía eólica, solar y otras fuentes de energía renovables superaron al carbón como principal fuente de electricidad a nivel mundial este año. El crecimiento global de las energías renovables está impulsado por China, que está expandiendo masivamente su producción de energía limpia y dominando las exportaciones de tecnologías de energía limpia . Además del enorme crecimiento de la energía solar , China incluso está aprovechando la energía de las tormentas extremas con parques eólicos resistentes a tifones .

Otros países también han experimentado avances notables gracias a la energía eólica. En el Reino Unido, un estudio de 2025 reveló que la energía eólica se había convertido en la principal fuente de energía el año anterior, cubriendo aproximadamente un tercio de la demanda, mientras que el carbón prácticamente ha desaparecido como fuente de energía . El Reino Unido también está avanzando en el almacenamiento de energía limpia cuando no sopla el viento (o no brilla el sol) al comenzar a construir la mayor instalación de almacenamiento de baterías de aire líquido del mundo en el norte del país.

A nivel mundial, el ritmo de crecimiento de la capacidad de energía renovable se está acelerando en más del 80 % de los países . Para 2030, la capacidad total de energía renovable se duplicará en comparación con los niveles actuales, según la Agencia Internacional de la Energía.

Getty Images El mundo está expandiendo rápidamente su capacidad de energía limpia (Crédito: Getty Images)Imágenes Getty

Gran parte de ese crecimiento se debe a China. Gracias a su impulso a las energías limpias, China registró una caída en sus emisiones de CO2 este año por primera vez, según un análisis de Carbon Brief , con una disminución en los 12 meses hasta mayo de 2025. Si bien aún es pronto, esto indica que las emisiones del país podrían estar alcanzando su punto máximo, y la tendencia pareció mantenerse hasta finales de año, según un segundo análisis de Carbon Brief.

China también actualizó su compromiso de reducir las emisiones , aunque muchas otras naciones no presentaron sus nuevos compromisos antes de las conversaciones sobre el clima de la ONU .

Aun así, en general, el auge mundial de las energías limpias, impulsado por China, está creando las condiciones para un pico global y una disminución en el uso de combustibles fósiles relacionados con la energía, según un informe del grupo de expertos en energía global Ember . Si bien el crecimiento de las energías limpias es rápido y se está acelerando, no es lo suficientemente rápido como para evitar niveles peligrosos de cambio climático .

Protecciones de los océanos

La alta mar, aguas fuera de las jurisdicciones nacionales, constituye casi dos tercios de los océanos del mundo. Actualmente, solo el 1% de esta vasta área está protegida, pero esto está a punto de cambiar. Tras décadas de negociaciones, en 2023 se alcanzó finalmente un acuerdo global para proteger la alta mar , y en septiembre de 2025 fue ratificado por suficientes países para su entrada en vigor.

Este Tratado de Alta Mar se compromete a convertir el 30% de estas aguas en Áreas Marinas Protegidas (AMP): partes del océano dedicadas a la protección de hábitats, especies y ecosistemas marinos saludables.

Los océanos en aguas nacionales también han recibido protección adicional. Este año, se estableció el Área Marina Protegida (AMP) más grande del mundo en Tainui Atea, Polinesia Francesa. El AMP tendrá como objetivo proteger 1.100.000 km² (425.000 millas cuadradas) de océano.