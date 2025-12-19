Silva dijo que Sasa Lukic será evaluado después de ser retirado en el medio tiempo en la derrota del miércoles por la Copa Carabao en Newcastle , pero su lesión en la ingle «no parece grave».

Rodrigo Muniz y Ryan Sessegnon se perderán el partido del lunes, pero sobre Raúl Jiménez, Silva dijo: «No hay nada que indique que no estará en la contienda».

Reflexionando sobre la derrota en St James’ Park, dijo: «Decepcionante. Nuestra ambición era jugar la semifinal. Era un campo difícil. Nos costó; no jugamos con el balón como queríamos en la segunda mitad. Fue una decepción encajar el gol de la victoria».

Silva enfatizó la diferencia de recursos entre los equipos: «Un equipo logró hacer cinco cambios, con un costo de 200 millones de libras. Esa es la diferencia a veces entre clubes. Esa es la realidad: tenemos nuestra realidad. Sabemos lo que tenemos que hacer en enero».

Sobre esos planes de fichajes: «Llevamos hablando, no solo ahora, sino probablemente durante el último mes y medio, justo después del verano pasado, de cosas que debíamos hacer, pero no hicimos. Teníamos la vista puesta en la Copa Africana de Naciones, que sabíamos que iba a suceder. La lesión de Rodrigo [Muniz] nos plantea un escenario completamente diferente. Sabemos lo que necesitamos, así que veremos».

Más en la ventana: «No se trata del entrenador ni del director técnico. No se trata de lo que Marco Silva necesita mejorar como entrenador, sino de lo que el Fulham Football Club necesita hacer. El perfil y las características son importantes, pero si no estoy aquí hablando y alguien más en el club lo hace, dirán lo mismo que yo les digo a ustedes: que necesitamos reforzar nuestra plantilla el mes que viene».

Silva quiere aprovechar la victoria del fin de semana pasado contra el Burnley : «El lunes, debemos reaccionar. Ganamos en Burnley tras dos derrotas. La reacción del equipo fue buena. Conseguimos dos victorias consecutivas a domicilio. Ahora queremos dar lo mejor de nosotros para conseguir dos victorias consecutivas en la Premier League. Será un partido exigente. Esperemos terminar el año con buen pie».