Cinéfilos, fanáticos de la cultura pop y amantes del drama, ¡alégrense! La carrera por los Oscar está oficialmente en pleno apogeo. Ya están aquí las nominadas a Mejor Película en los Premios de la Academia 2026 , y me alegra decir que es la tanda de películas más cautivadoras de los últimos años.

Antes de la ceremonia del 25 de marzo, quedan dos preguntas candentes: ¿Quién ganará y cuál de estas películas realmente tengo que ver?

Yahoo creó un sistema de clasificación para predecir cuál de las 10 nominadas a Mejor Película probablemente se llevará el máximo galardón. Para ello, utiliza una fórmula que combina las nominaciones, las predicciones de la crítica y la popularidad general. A cada película se le asigna una puntuación y se clasifica para formar la Clasificación de Mejor Película de Yahoo, que actualizaremos periódicamente a medida que la temporada de premios se intensifica. No es por presumir, pero el año pasado acertamos al predecir el lento ascenso de Añora en medio de una carrera particularmente tumultuosa y controvertida.

Pero la temporada de premios no se trata solo de analizar números y predecir un ganador; también hay mucha alegría en sentarse a ver a los contendientes y animar a tus favoritos. Si bien la competencia por Mejor Película es un juego de estrategia y popularidad, el mayor ganador no siempre es el más popular ni el que perdura en el tiempo. Es como una campaña de instituto para el premio al Rey del Baile de Graduación. Para ayudarte a descubrir qué nominados son los adecuados para ti, les hemos asignado a cada uno un superlativo al estilo de un anuario, hemos desglosado sus aportes y hemos analizado minuciosamente sus posibilidades de ganar la corona.

1. Lo más probable es que tenga éxito: una batalla tras otra

¡Menuda aventura! Un revolucionario fracasado (Leonardo DiCaprio) sale de su paranoia por la droga para buscar a su hija desaparecida (Chase Infiniti) en una película de aventuras sorprendentemente divertida y siempre impredecible. Se ha escrito mucho sobre la política racial y radical de la película , pero en definitiva, es una comedia sobre lo absurdo del mal y la esperanza de la juventud. Es divertidísima, y ​​si ves algo de esta lista, debería ser esto. La bata de baño a cuadros negros y rojos de Leo en la película ya ha inspirado muchos disfraces de Halloween.

El guionista y director Paul Thomas Anderson, cuyos créditos anteriores incluyen » There Will Be Blood» y «Boogie Nights» , ya merecía un gran triunfo, algo que la Academia suele tener en cuenta para los premios. Leo está en plena forma, al igual que los actores secundarios Teyana Taylor, Sean Penn y Benicio Del Toro, y todos merecen sus nominaciones . OBAA arrasó en los Globos de Oro , así que ahora mismo, parece que la gloria de los Óscar es inevitable.

Vitals: Thriller cómico, 2 horas y 42 minutos, clasificación R

Míralo si te gusta: Taken, Dr. Strangelove o enojarte leyendo las noticias.

Cómo verlo: One Battle After Another ahora se transmite en HBO Max.

2. Rey del regreso a casa: Pecadores

Michael B. Jordan y Miles Caton en Sinners. (Ilustración fotográfica: Yahoo News; foto: Warner Bros./Everett Collection)

Unos hermanos gemelos (muy atractivos), ambos interpretados por Michael B. Jordan, regresan a su pueblo sureño, en la época de las leyes de segregación racial, para abrir un bar de mala muerte, pero su primera noche en el negocio se ve interrumpida por invitados indeseados que son —seguro que ya lo han oído— vampiros. Es sangrienta, musical, ingeniosa y, en general, la mejor experiencia que he pasado en el cine este año. Sé que no soy el único, porque ahora es la película original más taquillera de la década de 2020 .

Es emocionante ver al guionista y director Ryan Coogler, quien ha sido un favorito del cine independiente y un creador de magia de Marvel de referencia, recibir un montón de dinero y libertad para hacer lo que quiera. Sinners llegó a establecer un récord de nominaciones al Óscar de la historia. Y qué alegría que algo tan divertido, original y abiertamente negro arrasara en una entrega de premios notoriamente carente de diversidad .

Vitales: Thriller de terror, 2 horas y 17 minutos, clasificación R

Míralo si te gusta: Ficción histórica, vampiros y/o el terror social de Jordan Peele.

Cómo verlo: Sinners ahora se transmite en HBO Max.

3. Payaso de la clase: Marty Supreme

Timothée Chalamet con Marty Supreme. (Ilustración fotográfica: Yahoo News; foto: A24/Everett Collection)

El ambicioso jugador de tenis de mesa Marty Mauser (Timothée Chalamet), vagamente basado en un personaje real , hace todo lo posible para hacer realidad sus sueños en esta película de 149 minutos de infarto. Hay escenas de persecución, peleas, partidos de ping-pong trepidantes, diálogos escandalosos y suficientes misiones secundarias estresantes como para que la experiencia sea como un ejercicio cardiovascular. De alguna manera, todo termina con una nota alta. La vi en cines tres veces y compré merchandising.

Marty Supreme no sería una película del escritor y director Josh Safdie, famoso por Uncut Gems, si no estuviera impulsada por actuaciones sorprendentemente excelentes de actores no profesionales (¿Penn Jillette? ¿Tyler the Creator? ¿Mr. Wonderful? ), así como un vehículo para crear it-girls (hola Odessa A’Zion y bienvenida de nuevo Gwyneth Paltrow).

Chalamet pasará a la historia no solo por ofrecer una actuación asombrosa, casi metódica —por ejemplo, al rechazar un doble de trasero para la escena en la que Mr. Wonderful le da nalgadas con una raqueta de ping-pong—, sino también por conseguir que otros espectadores acudieran al cine a ver una película de época sobre un jugador de ping-pong. No parece probable que gane el premio a la Mejor Película, pero como insiste el eslogan, sueña a lo grande.

Vitals: Drama deportivo, 2 horas y 29 minutos, clasificación R

Míralo si te gustó: Uncut Gems, pero desearías que fuera un 10% menos estresante.

Cómo verlo: Marty Supreme ya se proyecta en los cines.

4. Más dramático: Hamnet

Jessie Buckley en Hamnet. (Ilustración fotográfica: Yahoo News; foto: Focus Features/Everett Collection)

Aunque no es sorprendente que esta película, sobre la muerte del hijo de William Shakespeare, sea extremadamente triste, es difícil exagerar la dramática respuesta de la gente a Hamnet . El público ha estado empacando pañuelos, abrazando a desconocidos y llorando durante horas después de soportar la paliza emocional que Hamnet ofrece. Quizás sea obvio que algo tan conmovedor sea un peso pesado de los premios (buen trabajo haciéndonos sentir algo cuando es mucho más fácil estar insensible), pero su implacable desesperación también le ha ganado a la película la reputación de ser la villana de esta temporada , con algunos críticos acusándola de ser emocionalmente manipuladora .

Aun así, no cabe duda de que Jessie Buckley, quien interpreta a la madre de Hamnet, es una de las mejores actrices de su generación, mostrando tanto una rabia latente como un dolor desbordante en pantalla. El chico triste de la década, Paul Mescal, interpreta a Shakespeare con un pendiente colgante (de alguna manera históricamente preciso), regalándonos un último llanto antes de desaparecer en la cárcel de los Beatles. Con todo esto en mente, la directora Chloe Zhao arrasó en los Oscar con Nomadland en 2021 , así que probablemente no volverá a conseguir un gran triunfo tan pronto.

Datos vitales: Tragedia, 2 horas y 5 minutos, clasificación PG-13

Míralo si te gusta: Tener una catarsis emocional o si tienes algo en el ojo que no puedes sacar de otra manera.

Cómo verlo: Hamnet ya se proyecta en los cines.

5. El dúo más dinámico: Frankenstein

Jacob Elordi en Frankenstein. (Ilustración fotográfica: Yahoo News; foto: Ken Woroner/Netflix/Everett Collection)

Todo el mundo conoce la historia de Frankenstein, una creación tóxica entre un genio egoísta y demente y el monstruo invencible al que forzó a existir. Oscar Isaac está competente como el padre negligente de Frankenstein , pero Jacob Elordi se roba el espectáculo como La Criatura, ascendiendo al nirvana de los actores de teatro al fundirse en un personaje profundamente físico y repugnante que, de alguna manera, también es un enamorado certificado. Según mis cálculos, esto lo convierte en la primera estrella de una adaptación de fanfiction de una plataforma de streaming en obtener una nominación al Oscar. Felicitaciones al director Guillermo del Toro, el maestro de las películas sobre fenómenos y amantes reales, por ver algo tan mágico en él.

La película es tan visualmente cautivadora que da la sensación de criminalidad haberla puesto directamente en streaming, pero es un espectáculo digno de admirar incluso en tu Smart TV. Sospecho que su mayor triunfo, además de los Óscar en las categorías de manualidades, será su permanencia en las clases de inglés de instituto, engañando a estudiantes con inteligencia artificial para que se interesen en la literatura y la analicen. Fue una de las películas más vistas de Netflix en 2025 , una hazaña impresionante para algo tan artístico en un mundo de bazofia.

Vitales: Drama de terror y ciencia ficción, 2 horas y 30 minutos, clasificación R

Míralo si te gusta: Romance de criaturas espeluznantes, como Nosferatu de 2024 o La forma del agua de 2017.

Cómo verlo: Frankenstein ahora se transmite en Netflix.

6. Mayor espíritu escolar: Valor sentimental

Stellan Skarsgård y Elle Fanning en Sentimental Value. (Ilustración de la foto: Yahoo News; foto: Kasper Tuxen/Neon/Everett Collection)

¿Te sorprendería saber que los Oscar suelen premiar una o dos películas sobre la magia del cine en su selección de Mejor Película? Es cierto, ¡ en Hollywood a veces hay que mirarse el ombligo! Valor sentimental sigue a dos hermanas que se reencuentran con su padre (Stellan Skarsgaard), director de quien se distanciaron y un ególatra que le ofrece a una de ellas (Renate Reinsve) un papel en su próximo proyecto. Era la favorita del circuito de festivales de cine y la película de la que tu amigo más pretencioso no paraba de hablar maravillas. En mi diario oí hablar mucho de ella.

Podría burlarme de la película todo el día por ser la más premiada de los Óscar —una película independiente noruega galardonada en el Festival de Cine de Cannes—, pero hay actuaciones realmente excepcionales de todos los miembros del reparto, incluyendo diálogos contundentes de su hermana menos conocida, Inga Ibsdotter Lilleaas, y una actuación intencionadamente mala de Elle Fanning (ambas nominadas a Mejor Actriz de Reparto). Sobre todo, te darán ganas de escribirle a tu padre.

Datos vitales: Drama, 2 horas y 13 minutos, clasificación R

Míralo si te gusta: Mamma Mia, pero desearía que fuera más devastador emocionalmente y sin música.

Cómo verlo: Sentimental Value ya está disponible para alquilar o comprar en Apple TV, Prime Video y otras plataformas VOD.

7. Mejor cabello: Bugonia

Emma Stone en Bugonia. (Ilustración fotográfica: Yahoo Noticias; foto: Focus Features/Everett Collection)

Emma Stone interpreta a una poderosa directora ejecutiva que es secuestrada por dos hombres que sospechan que es una extraterrestre que planea destruir la Tierra (sus captores también le rapan la cabeza para que no pueda comunicarse con su nave nodriza, una apariencia que, de alguna manera, consigue con maestría). Decir algo más sobre la trama arruinaría toda la película, y es realmente una de esas experiencias de «¡Ay, tío, esto es curiosamente profético, ¿verdad?» que no les negaré.

Esta marca la tercera nominación al Oscar de Stone por su colaboración con el director Yorgos Lanthimos (mención especial a Pobrecitos y La Favorita ) y su séptima en total, una hazaña récord que la convierte oficialmente en nuestra nueva Meryl Streep. Coincido con Kirsten Dunst en que a su esposo, Jesse Plemons, le robaron la nominación a Mejor Actor por interpretar a un perdedor obsesivo con las conspiraciones. Bugonia probablemente no gane un gran premio este año, pero creo que debería estar nominada a un premio de mi propia creación: Mejores Memes de una Película . La cara de Stone, increíblemente GIFeable, también estaría nominada a este premio todos los años.

Vitales: Comedia negra, 1 hora y 59 minutos, clasificación R

Míralo si te gusta: otras películas extrañas de Lanthimos o adentrarte en las madrigueras de las teorías de la conspiración en YouTube

Cómo verlo: Bugonia ahora se transmite en Peacock.

8. Los más propensos a dormirse con la alarma: Train Dreams

Joel Edgerton y Kerry Condon en Train Dreams. (Ilustración fotográfica: Yahoo News; foto: Netflix/Everett Collection)

Sin lugar a dudas, la película más lenta y tranquila de esta lista, Train Dreams sigue la peligrosa pero tranquila vida de un leñador (Joel Edgerton) en el noroeste del Pacífico durante el apogeo del ferrocarril estadounidense, mientras soporta una tragedia constante pero aún anhela conectarse con el mundo.

De todas las películas de esta lista, esta fue la que más me pareció una tarea. No pasa mucho más allá de una serie de las imágenes más hermosas y melancólicas que jamás hayas visto, y por eso recomiendo tirar el teléfono al otro lado de la habitación y conectarlo a fondo como tu primer acto de máxima fricción este año. Es bueno para el alma y la capacidad de atención.

Datos vitales: Drama, 1 hora y 42 minutos, PG-13

Míralo si te gusta: Películas de Terrence Malick o ver fotos de bosques en Pinterest

Cómo verlo: Train Dreams ahora se transmite en Netflix.

9. Presidente de la clase: El Agente Secreto

Wagner Moura en El agente secreto. (Ilustración fotográfica: Yahoo News; foto: Neon/Everett Collection)

No sabía nada sobre la dictadura militar brasileña de 1964 a 1985 hasta que vi la inesperada favorita del Oscar del año pasado , «Todavía estoy aquí» , pero parece que tanto los miembros votantes de la Academia como yo hemos encontrado una fijación histórica específica, porque » El agente secreto» también trata sobre eso. Sigue a un exprofesor (Wagner Moura) que huye de la persecución, solo para descubrir que su ciudad natal no le ofrece el refugio tranquilo que busca.

La película más larga de esta lista también es la que más subtítulos requiere, pero te aseguro que nunca aburre. Moura, conocido por interpretar a Pablo Escobar en la serie de Netflix Narcos, se pone histérico. Enseguida estarás buscando en Wikipedia los hechos reales que inspiran la película.

Datos esenciales: Thriller político, 2 horas y 40 minutos, clasificación R

Mira si te gusta: Narcos, The History Channel o I’m Still Here

Cómo verlo: El Agente Secreto ya se proyecta en los cines.

10. Espera, ¿fuiste a la escuela aquí?: F1: La Película

Brad Pitt en F1: La Película. (Ilustración fotográfica: Yahoo News; foto: Scott Garfield/Warner Bros./Everett Collection)

Brad Pitt interpreta a Sonny Hayes, un piloto de Fórmula 1 (ficticio) que alguna vez fue una promesa, con pómulos aún imponentes, que regresa a las carreras décadas después de que un accidente arruinara su carrera, con la esperanza de salvar al equipo de su viejo amigo y demostrar que sus detractores se equivocaban. Si no suena como la típica película de los Oscar, es porque no lo es. La gente se enojó con razón al ver una superproducción que complació al público con una calificación del 82% en Rotten Tomatoes entre las nominadas de élite. Digo que es divertido tener una película de un padre al azar y con grandes ingresos en la lista. Más nominaciones a Mejor Película deberían incluir canciones de Tate McRae.

La película muestra por qué la F1 se ha convertido en un deporte tan popular en todo el mundo (los chicos están buenísimos, la alta competición europea es increíblemente elegante y es fácil de seguir). Además, valida mi microgénero favorito, recientemente popularizado, al que llamo la película «confía en mí» : un hombre mayor con talento y métodos poco convencionales regresa con dudas a su campo, donde sus compañeros lo encuentran peligroso e irritante. Regresa para romper las reglas —¡si todos pudiéramos confiar en él una última vez !—, aprendiendo un par de cosas sobre el trabajo en equipo por el camino.

Vitales: Drama deportivo, 2 horas y 35 minutos, clasificación PG-13

Míralo si te gusta: cualquier cosa en la que haya estado Brad Pitt, Drive to Survive , Top Gun: Maverick o bandas sonoras de películas.

Cómo verlo: F1: La Película ahora se transmite en Apple TV.

Metodología

Para determinar qué películas tienen más probabilidades de ganar el máximo galardón de los Premios de la Academia, la Clasificación de Mejor Película de Yahoo considera tres factores para asignar una puntuación a cada contendiente: predicciones de publicaciones influyentes de la industria del entretenimiento, otras nominaciones y premios, y el nivel de interés de búsqueda y la cobertura de prensa. Las tres categorías tienen la misma ponderación, con un 33 %.

1. Predicciones

Consideramos las predicciones de varias fuentes prestigiosas de la industria, todas con la misma ponderación: Variety , Hollywood Reporter , IndieWire , The New York Times, Los Angeles Times y Gold Derby . Cuando las predicciones de los críticos incluían una clasificación, la convertimos en puntos en una escala equitativa. Para Gold Derby, utilizamos el promedio de votos entre expertos, editores y usuarios destacados.

2. Otros premios

También otorgamos puntos por las siguientes nominaciones y premios: Sindicato de Productores de Estados Unidos , Sindicato de Directores de Estados Unidos , Sindicato de Actores de Cine , Globos de Oro , Premios de la Crítica y Premios de la Academia Británica de Cine . Las películas obtienen puntos por ser nominadas y puntos adicionales si ganan un premio. Cada premio tiene la misma ponderación, y todos los nominados comparten la misma puntuación.

3. Interés de búsqueda y cobertura de prensa

Puede que los Oscar sean la noche más importante de Hollywood, pero durante todo el año, las películas están pensadas para ser vistas y disfrutadas por espectadores como tú. Consideramos el interés del público general en estas películas asignándoles puntos según el nivel de interés de búsqueda y la cobertura de prensa que han recibido.

El interés de búsqueda está determinado por el volumen de consultas sobre la película en Yahoo Search, mientras que la cobertura de prensa está definida por el volumen de artículos escritos sobre cada película en la red de socios editoriales de Yahoo.

Para tener en cuenta los niveles sostenidos de interés y los picos recientes, otorgamos puntos tanto por el volumen acumulado en los últimos 30 días como en el último año.