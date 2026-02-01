EXCLUSIVA: Sony Pictures ha firmado el contrato para Guinevere , una nueva versión de la historia del Rey Arturo , dirigida por Emma Holly Jones y escrita por Kristina Lauren Anderson. Según fuentes, la película se encuentra en fase inicial de desarrollo en el estudio.

Los detalles del proyecto son vagos, salvo que se trata de una nueva versión de la historia artúrica, contada a través de la mirada de la reina de Arturo. Arturo es un relato que se originó en la literatura del siglo XII y, desde entonces, se ha convertido en uno de los grandes héroes literarios, con diversas versiones, tanto impresas como cinematográficas. Hollywood ha dado un gran impulso a la historia, con varias adaptaciones cinematográficas que han llegado a los cines a lo largo del año, pero nunca se ha presentado a la mujer que lo acompaña como personaje central.

Jones es una estrella emergente en la dirección, recibiendo elogios de la crítica tras dirigir y producir las versiones corta y larga de » La lista del Sr. Malcolm» , una comedia romántica de época protagonizada por Freida Pinto, Ṣọpẹ́ Dìrísù, Zawe Ashton y Theo James. Estrenada mundialmente en 2022 por Universal Pictures y Bleecker Street, la película recibió elogios tanto de la crítica como del público. Jones actualmente desarrolla proyectos con Star Thrower Entertainment y RAW TV. Está representada por CAA, Curtis Brown, Rogue Management y Ginsburg Daniels Kallis.

Anderson está escribiendo actualmente la secuela del éxito de acción real de Disney , Cruella , con Emma Stone como protagonista y productora, Craig Gillespie como director y Marc Platt y Kristin Burr como productores. Debutó en el panorama cinematográfico hace 10 años con su guion de largometraje, Catalina la Grande , que ocupó el número 1 en la Lista Negra. Ha escrito adaptaciones del éxito de ventas mundial de Paulo Coehlo, El Alquimista, para TriStar, con Gil Netter como productor; y El Lago de los Cisnes para Universal, con Felicity Jones como protagonista, Luca Guadagnino como director y Mandeville Films como productor a través de Universal.

En televisión, desarrolló recientemente la serie animada Fantasía para Disney+ y también escribió Kick , basada en la vida de Kick Kennedy, una serie en desarrollo para Apple, con producción de Fake Empire. Anteriormente, fue productora consultora en The Alienist, la serie de TNT nominada al Globo de Oro . WME, Range y el abogado Robby Koch la representan.