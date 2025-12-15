Los Spud Bros dicen que quieren «difundir la conciencia sobre la demencia y unir a las personas a través de la música, la comida y la amabilidad» después de lanzar un sencillo navideño con la estrella de Line of Duty, Vicky McClure.

Jacob y Harley Nelson han ganado millones de seguidores en todo el mundo desde que se volvieron virales en TikTok en 2020, mostrando su negocio de venta de patatas asadas desde un antiguo vagón de tranvía en Preston, Lancashire.

Los hermanos, cuya abuela vive con demencia, dijeron que querían «crear algo realmente especial» con el actor McClure y su Coro Our Dementia para recaudar dinero y crear conciencia.

«Hemos visto cómo la música puede elevar el ánimo, desbloquear recuerdos y generar conexiones», dijeron.

Primer plano de Vicky McClure de pie en el escenario con un micrófono en su mano derecha y su mano izquierda extendida hacia el público, sonriendo.

Fuente de la imagen,Medios de comunicación de PA

Título de la imagen,Vicky McClure se inspiró para formar Our Dementia Choir después de cuidar a su abuela.

Los Spud Bros ahora cuentan con ocho millones de seguidores en sus plataformas de redes sociales, incluidos 4,8 millones solo en TikTok.

Esta temporada, los fanáticos del fútbol son los patrocinadores principales de la camiseta de su amado Preston North End.

Le dan crédito a su padre, conocido como «Spudfather», por su inesperada fama, ya que fue él quien inició la cuenta de TikTok, ganando 60.000 seguidores con su «papá bailando» y «vistiendo algunos disfraces cuestionables».

Jacob dijo que la idea del sencillo benéfico, Brighter Than The Night, se les ocurrió un día cuando una pareja se acercó a su «tranvía de papas» mientras estaban filmando mientras servían su última papa del día.

«Una pareja de ancianos se acercó y, mientras caminaban, notamos que la señora estaba un poco tímida, así que le pregunté si estaba bien y su compañero dijo que simplemente se había caído», dijo.

“Él dijo: ‘Tiene Alzheimer’ y fue un poco personal para nosotros porque nuestra abuela también sufre de Alzheimer”.

Jacob dijo que los hermanos entendieron que la demencia «no sólo afecta a la persona que la padece, afecta a todos los que la rodean».

El vídeo de esa conversación se volvió viral, con 20 millones de visitas, y «el apoyo de la comunidad fue increíble», dijo.

Captura de pantalla del vídeo de una papa aminada con ojos grandes sosteniendo una papa horneada.

Fuente de la imagen,SpudBros/Chris Tootell

Título de la imagen,El video musical animado fue creado con el galardonado animador nacido en Preston, Chris Tootell.

Unos meses después, McClure siguió a los Spud Bros en Instagram y nos preguntamos: «¿Es fan?», dijo Jacob. «Así que le escribimos y nos dijo: ‘Totalmente fan’ y nosotros también.

«Sabíamos que ella trabaja con Nuestro Coro de Demencia, así que pensamos: ‘Hagamos algo, reunamos a nuestros equipos, creemos algo realmente especial'».

«El equipo de Vicky y el nuestro se unieron y fue increíble».

Huw Roberts, miembro del equipo Spud Bros, actúa junto a miembros del coro en el sencillo con los hermanos que comen papas «en el fondo, tratando de cantar», o como lo expresó Harley, «más bien gritando».

«Fue un día increíble», dijo sobre la sesión de grabación en Londres. «La música une a todos. Les dimos de comer patatas y nos reímos un montón. Todos eran divertidísimos. Contaban chistes».

McClure dijo que el resultado fue «la canción más hermosa, tan festiva, tan positiva».

El actor se inspiró para formar Our Dementia Choir después de cuidar a su abuela.

El coro ha sido objeto de un documental de la BBC de 2019, que analizó cuestiones relacionadas con la atención a la demencia.

McClure ha dicho anteriormente: «Nunca debemos subestimar el poder transformador y curativo de la música.

«La música puede animar a las personas que viven con demencia, cambiar su estado de ánimo y brindarles alegría.

«Esta es la razón por la que fundé Nuestro Coro de Demencia y por la que sigue estando tan cerca de mi corazón».