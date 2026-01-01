Advertencia: Este artículo contiene spoilers sobre el episodio final de Stranger Things.

Stranger Things ha llegado a un final épico y emotivo, con un final dramático de dos horas que saturó brevemente los servidores de Netflix. Los espectadores se apresuraron a ver el episodio final, que concluye los 10 años de emisión de la serie de terror y ciencia ficción, ya que se lanzó a la 01:00 GMT. Algunos fanáticos también asistieron a proyecciones cinematográficas especiales de la final en ciudades de todo Estados Unidos y Canadá, varias de las cuales contaron con la presencia de las estrellas del programa. Ambientada en la ciudad ficticia de Hawkins, Indiana, Stranger Things se emitió por primera vez en 2016 y está protagonizada por Millie Bobby Brown, Winona Ryder y David Harbour.

El dramático final de dos horas de la serie, titulado Capítulo ocho: El lado correcto hacia arriba, inicialmente sobrecargó los servidores de Netflix . Varios fanáticos dijeron que se les mostró un mensaje de error cuando intentaron reproducirlo, algo que suele suceder con los grandes lanzamientos nuevos en las plataformas de transmisión. Pero el episodio fue pronto restaurado y los espectadores pudieron ver un final que incluyó escenas de batalla masivas y homenajes emotivos que reunían las cinco temporadas, dando cierre a los personajes de los que nos hemos enamorado a lo largo de los años. El final te dejó al borde del asiento por momentos y te hizo vitorear y llorar por otros.

Netflix Finn Wolfhard fue ovacionado por los fanáticos cuando llegó para presentar la final en una proyección en Vancouver.

Netflix y los hermanos Duffer, creadores de esta serie interdimensional, inspirada en los 80 y llena de monstruos, tenían mucho en juego. El final de cualquier serie querida genera expectación y muchas críticas. Hasta el momento en esta temporada, los fanáticos han analizado escenas y revisado temporadas pasadas en un intento de reconstruir cómo podría terminar todo en el Mundo del Revés. Los espectadores se apresuraron a señalar lagunas en la historia o problemas que sintieron con la escritura del guión, señalando fallas en la escena de salida del armario de Will Byers o problemas como la chaqueta de Holly Wheeler que tiene un logotipo de Under Armour (una marca que no se creó hasta 1996) que aparece en la pantalla. Innumerables teorías discutidas en las redes sociales solo exageraron el final de esta saga. Los fanáticos adivinaron sobre posibilidades como el viaje en el tiempo que entraría en juego (después de todo, los relojes han sido un punto importante de la trama durante varias temporadas), hicieron apuestas sobre qué personaje principal podría morir y algunos tuvieron pensamientos descabellados sobre Henry Creel «Vecna» usando el control mental en los personajes a lo largo de esta temporada para explicar varios agujeros en la narración. Al final, algunas teorías dieron en el clavo. Otras, ni un ápice. No sigas leyendo si no quieres saber qué pasa en el final de Stranger Things.

Imágenes Getty El actor Brett Gelman asistió a una proyección en Topanga como parte del estreno final en varias ciudades.

Netflix Estos fanáticos asistieron a una proyección en Los Ángeles para ver la final en pantalla grande.

Imágenes Getty La actriz Cara Buono asistió a un estreno en Nueva York y presentó el final desde el escenario del cine.

En el final, vemos una pelea final épica que requiere que todos los personajes finalmente derroten a Vecna ​​y al Azotamentes antes de que los mundos se fusionen y Hawkins, Indiana (y la Tierra como la conocemos) sea tomada. No vemos muertes dramáticas en el grupo central de estrellas que hemos llegado a amar a lo largo de cinco temporadas, aunque sí vimos la muerte de Kali (Eight). Lo que le ocurrió a Once, sin embargo, está sujeto a interpretación. Se enfrenta a una decisión imposible. Al principio, los espectadores creen que ella eligió quedarse en el Mundo del Revés mientras este explota y es destruido para siempre para eliminar la posibilidad de ser utilizada para crear más niños con poderes como los de ella. Pero más tarde, en una larga escena de epílogo, Mike Wheeler nos plantea otra posibilidad: Once usa los poderes de ilusión de Kali para hacer que parezca que murió antes de hacer un gran escape.

Netflix

Él dice que cree que finalmente llegó al lugar del que hablaron de escapar: una tierra con tres cascadas. Mike dice que es lo que le gusta creer, y todos los miembros de su grupo de Calabozos y Dragones (Will, Dustin, Lucas y Max) están de acuerdo en que ellos también lo creen. Es un final apropiado que deja abierta la posibilidad de que Once también tenga un final feliz. El epílogo nos lleva 18 meses al futuro después de que el Upside Down es destruido y Vecna ​​(y el Azotamentes) son derrotados. Vemos a Hooper y Joyce comprometerse y al grupo mayor de adolescentes hablar sobre sus vidas en la universidad y en sus carreras. Es un final feliz para todos. Pero incluso con un final tan épico, ciertamente hay agujeros en la historia que no se explicaron completamente en el último episodio. Seguramente será un final que agradará a algunos fanáticos y dejará a otros con ganas de más.

Imágenes Getty Varios fanáticos se vistieron de gala para asistir a las proyecciones finales, incluida esta pareja en Vancouver.

Netflix Netflix repartió merchandising como bolsos, figuras y camisetas en muchas de las proyecciones.

Imágenes Getty Dos fanáticos en Vancouver, fotografiados con un cereal de desayuno especial Demogorgon Crunch

En Estados Unidos y Canadá, la final se estrenó íntegramente en los cines. Los fanáticos en Los Ángeles estuvieron bajo la lluvia durante horas afuera del Teatro Egipcio en Hollywood Boulevard para verlo en uno de los cines de Netflix. El gigante del streaming, que actualmente intenta comprar Warner Bros, renovó el histórico teatro de 1922 y ahora lo utiliza para albergar estrenos y proyecciones especiales de proyectos. Los fans, muchos disfrazados de personajes o demogorgones, se tomaron fotos en el vestíbulo temático de Stranger Things. Netflix regaló productos especiales, como camisetas y figuras. Mientras esperaban la proyección especial, los fans en la sala intercambiaban teorías sobre quién podría morir o cómo terminaría todo. Muchos mencionaron las teorías populares sobre la muerte de Steve Harrington y se aferraron a la esperanza de que sobreviviera a la batalla final.

Imágenes Getty Los fanáticos de Los Ángeles desafiaron la lluvia para asistir a la proyección final en el Teatro Egipcio de Hollywood.

Imágenes Getty Las fans Liv y Alina Valdez describieron el final como «una montaña rusa emocional».