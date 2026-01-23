El primer tema que ocupará por primera vez el puesto número 1 en una lista de radio de rock de Billboard en 2026 será The Paradox.

La banda de rock de Atlanta llega a lo más alto del ranking de Alternative Airplay con fecha del 24 de enero con «Get the Message», marcando el primer puesto del grupo en cualquier ranking de Billboard .

The Paradox consigue su primer puesto número 1 en Alternative Airplay en su aparición inicial en la lista, convirtiéndose en el primer artista en hacerlo desde sombr con «Back to Friends» en junio pasado.

(Mención honorífica: Blink-182 aparece en la primera línea de «Get the Message». La banda cuenta con cinco números 1 en Alternative Airplay, entre 1999 y 2024. El baterista de Blink-182, Travis Barker, también aparece en uno de los lanzamientos de The Paradox, «Bender», y contribuyó a la producción de la melodía).

Al mismo tiempo, «Get the Message» se mantiene en el puesto número 9 de la lista Rock & Alternative Airplay, basada en la audiencia y con formato exclusivamente rock, con 3,4 millones de impresiones en la semana que finalizó el 15 de enero, según Luminate. La canción alcanzó el puesto número 8 en diciembre.

The Paradox apareció por primera vez en el ranking Billboard cuando «Do Me Like That» se volvió viral en TikTok. Un video del pasado abril, donde la banda interpreta la canción en un patio trasero, acumuló casi 10 millones de visualizaciones. La canción alcanzó el puesto número 4 en Alternative Digital Song Sales, mientras que la banda alcanzó el puesto número 47 en Emerging Artists.

Tanto «Get the Message» como «Do Me Like That» (así como la colaboración con Barker «Bender») están en el EP de seis canciones del grupo NSFW , lanzado en septiembre pasado a través de Hundred Days Records.