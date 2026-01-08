A una organización benéfica se le ha dicho que debe cerrar su tienda dentro de un hospital para dar paso a la expansión de un restaurante.

El Hospital Universitario Milton Keynes (MKUH) dijo que había notificado a los Amigos del Hospital y la Comunidad de Milton Keynes (MK Friends) su cierre este año.

El hospital dijo que necesitaba aumentar la capacidad del restaurante de Eaglestone «para mantener el ritmo de la creciente demanda», ya que fue construido hace 30 años para una fuerza laboral más pequeña y una población que era la mitad del tamaño.

MK Friends le dijo a la BBC que no haría más comentarios.

MKUH arrienda el espacio comercial a MK Friends.

«Lamentamos que esto signifique que, en algún momento del próximo año, la tienda Friends cerrará permanentemente», dijo un portavoz.

Dijeron que el hospital estaba «inmensamente agradecido por los muchos años de servicio dedicado» y que había hablado con la organización benéfica para ofrecer apoyo para identificar oportunidades de empleo y voluntariado dentro del hospital.

Fuente de la imagen,Luca Felice Título de la imagen, Las instalaciones del restaurante y la cocina de Eaglestone necesitaban actualizarse, dijo MKUH

El hospital dijo que tenía la intención de mantener un servicio de carrito para las salas de pacientes internados y había preguntado a MK Friends si quería continuar brindándolo.

«Si los Amigos deciden no hacerlo en el futuro, la fundación gestionará el servicio con nuestros propios voluntarios», dijo MKUH.