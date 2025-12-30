Un medallista de oro olímpico, el director del National Trust y un guardia de seguridad de Stormont se encuentran entre las más de 50 personas de Irlanda del Norte reconocidas en la lista de Honores de Año Nuevo. Los honores son otorgados por el Rey y normalmente se otorgan a personas que han logrado logros significativos en la vida pública . La guardia de seguridad del castillo de Stormont, Elizabeth Hamilton, quien fue nombrada miembro de la Orden del Imperio Británico (MBE), describió el reconocimiento como «un honor». Rhys McClenaghan, de Newtownards, quien hizo historia después de ganar la primera medalla de oro de Irlanda en gimnasia en los Juegos Olímpicos de París el año pasado , también fue nombrado MBE.

‘Qué honor’

La Sra. Hamilton, quien ha sido guardia de seguridad en la sede del Ejecutivo de Irlanda del Norte durante 24 años, dijo que ser nombrada MBE fue «inesperado», pero «un gran honor». «Hay gente que quiere venir a echar un vistazo al castillo, pero no pueden porque está prohibido el acceso al público. No se les dice que se marchen, sino que se les sugiere que suban al Parlamento a tomar una taza de té o comer», dijo. Viene gente de todo el mundo. Dicen: «¡Qué entorno tan bonito!», y lo es.

Reuters El gimnasta ganador de la medalla de oro olímpica Rhys McClenaghan se convierte en un MBE

La directora general del National Trust, Hilary McGrady, se convierte en Comandante de la Orden del Imperio Británico (CBE) por sus servicios al patrimonio La Sra. McGrady, originaria de Lisburn, dijo que el trabajo del National Trust era «tan vital como siempre». «Estoy muy agradecida a los miles de empleados, voluntarios y simpatizantes que hacen del National Trust lo que es», dijo. «Estoy orgulloso de formar parte de esta organización y de este sector y estoy encantado de recibir este premio». McClenaghan, que triunfó en el caballo con arcos en París, dijo que era «un gran honor». «Anteriormente recibí una BEM [Medalla del Imperio Británico] y para mí también tuvo un significado similar, porque se reconocen los logros en el deporte, y es algo por lo que he trabajado toda mi vida: conseguir estos logros en la gimnasia», dijo.

PA Media Hilary McGrady dijo que estaba agradecida con los miles de empleados, voluntarios y simpatizantes «que hacen del National Trust lo que es».

Janice Bunting, directora ejecutiva de Victim Support NI, ha sido nombrada MBE por sus servicios a víctimas y testigos de delitos. Ella le dijo a BBC News NI que estaba «absolutamente encantada y muy honrada». «Este premio no es sólo mío», dijo. «Esto también pertenece a mi dedicado personal y a los voluntarios que brindan apoyo a las víctimas y testigos de delitos en Victim Support Northern Ireland».

Presentador de radio escocés del Ulster reconocido

Liam McBurney/PA Wire Helen Mark MBE

La locutora Helen Mark, conocida por presentar Open Country de la BBC y el programa Kintra del Ulster-Scots, también ha sido nombrada MBE Comenzó a trabajar con la BBC en Radio Foyle en 1987. «He disfrutado cada momento estando con personas felices de compartir sus historias conmigo», dijo. «Sinceramente, no puedo ni empezar a expresarles lo mucho que es un privilegio. Es realmente muy especial. «Me encanta hacer lo que hago con tranquilidad, y esa es la alegría; es como la guinda del pastel de mi radio».

PA Media Ronnie Armour dijo que se sentía «verdaderamente honrado y humilde»

Dos altos funcionarios de Stormont han sido reconocidos por su servicio público Colum Boyle, secretario permanente del Departamento de Comunidades, se convierte en Compañero de la Orden del Baño (CB). Ronnie Armour, secretario permanente interino del Departamento de Educación, se convierte en Comandante de la Orden del Imperio Británico (CBE). Ambos han sido reconocidos por su servicio público. El señor Armour, ex director general del Servicio Penitenciario de Irlanda del Norte, dijo que se sentía «verdaderamente honrado y humilde». «Mi carrera en el servicio público siempre se ha centrado en una cosa sencilla: intentar marcar una diferencia real en la vida de las personas», afirmó. «Mi etapa como director general del Servicio Penitenciario de Irlanda del Norte fue una parte muy importante y gratificante de mi carrera».

‘Un modelo de coexistencia pacífica’

Noel Liggett, miembro de alto rango de la Orden de Orange, ha sido nombrado MBE por «su destacada determinación, tenacidad e impulso a la hora de promover las buenas relaciones y la cohesión comunitaria en el sur de Belfast durante 30 años como maestro de distrito de la Logia del Distrito Número 10». Entre sus logros destacados en el premio se encuentra que «en 2018, facilitó un intercambio cultural entre Ballynafeigh Orange Lodge y Bredagh GAA , considerado el primero de su tipo, que fue altamente elogiado y visto como un modelo de coexistencia pacífica en el sur de Belfast». «Realmente no se puede pensar que alguien con antecedentes naranjas, específicamente por su trabajo en ese sector, pueda obtener ese tipo de premio», dijo a BBC News NI. «Así que es todo un honor.»

PA Media La profesora Tara Moore ha dicho que es «encantador» ser reconocida por su arduo trabajo.

La profesora Tara Moore, de la Universidad del Ulster, dijo que era «encantador» ser reconocida por su arduo trabajo después de haber sido nombrada OBE. La profesora de medicina personalizada fue reconocida por sus servicios a la investigación, la innovación y la educación. El profesor Paul Bartholomew, vicerrector de la universidad, ha sido nombrado CBE por sus servicios a la educación superior y al servicio público.

La vicealcaldesa de la ciudad de Derry y concejala del DUP de Strabane, Niree McMorris, ha sido distinguida con la Medalla del Imperio Británico por sus servicios a la comunidad de Londonderry.

Desmond Scott, uno de los fundadores de Woodvale Construction, de Omagh, Condado de Tyrone, ha sido reconocido con un MBE por sus servicios a la construcción. La vicealcaldesa de la ciudad de Derry y concejala del DUP de Strabane, Niree McMorris, ha sido distinguida con la Medalla del Imperio Británico por sus servicios a la comunidad de Londonderry. En declaraciones al programa North West Today de BBC Radio Foyle el martes, McMorris dijo que estaba «increíblemente sorprendida y encantada» de recibir el honor. «Recibí una carta a finales de noviembre y me enteré, pero no se lo podía decir a nadie por el embargo, así que ni siquiera mi familia lo sabía, así que sin duda era el secreto mejor guardado», dijo. El señor Scott dijo al programa que, aunque el premio llevaría su nombre, era un premio para todo el equipo que lo rodeaba.

‘Conexiones que salvan vidas’

Yvonne Carson, de Ballymena, ha sido reconocida con la Medalla del Imperio Británico (BEM) por sus servicios para combatir la soledad Su premio señala que «ha generado conciencia, permitido la acción colectiva, influenciado las políticas y, en última instancia, llevado a innumerables personas de la comunidad a experimentar conexiones que salvan vidas con otros». La beneficiaria de mayor edad de Irlanda del Norte es Florence Victoria Methven, de 82 años, por su servicio voluntario a la NSPCC y a la comunidad de Newcastle, en el condado de Down. También le fue concedida la distinción BEM.

EPA La secretaria de Irlanda del Norte, Hilary Benn, afirma que los homenajeados representan «lo mejor de Irlanda del Norte»

El Secretario de Estado para Irlanda del Norte, Hilary Benn, envió sus felicitaciones a todos los destinatarios. «Me gustaría extender mis más cálidas felicitaciones a todos aquellos en Irlanda del Norte que reciben un honor de Año Nuevo. Ser reconocidos de esta manera es un gran logro y un testimonio de la extraordinaria dedicación, resiliencia e impacto positivo que esas personas han tenido en sus comunidades locales y en la sociedad en general. “Representan lo mejor de Irlanda del Norte y son una inspiración para todos nosotros”.

El sistema de honores

Rangos comúnmente otorgados: Compañero de Honor – Limitado a 65 personas. Los destinatarios llevan las iniciales CH después de su nombre

Caballero o Dama

CBE – Comandante de la Orden del Imperio Británico

OBE – Oficial de la Orden del Imperio Británico

MBE – Miembro de la Orden del Imperio Británico

BEM – Medalla del Imperio Británico Leer más: Tu guía para los honores

Lista completa de los destinatarios de los honores de Año Nuevo de Irlanda del Norte

Compañeros de la Orden del Baño: Colum Boyle, secretario permanente del Departamento de Comunidades, Servicio Civil de Irlanda del Norte. Para el servicio público.

Orden del Imperio Británico, Comandantes de la Orden del Imperio Británico Ronald William Armour, secretario permanente interino del Departamento de Educación, Servicio Civil de Irlanda del Norte. Para el servicio público. Prof. Paul Bartholomew, vicerrector de la Universidad del Ulster. Por sus servicios a la educación superior y al servicio público. Hilary McGrady, directora general del National Trust. Por sus servicios al patrimonio.

Oficiales de la Orden del Imperio Británico Colette Marion Kane, directora de la Oficina de Auditoría de Irlanda del Norte y auditora de gobiernos locales. Por sus servicios a la Oficina de Auditoría de Irlanda del Norte. Philip Steven McBride, anteriormente director general de Thales Northern Ireland. Servicios para la industria de defensa. William Martin Wallace McDowell, presidente de Odyssey Trust. Por sus servicios a organizaciones benéficas y a los servicios públicos en Irlanda del Norte. Prof.ª Maria McIlgorm, jefa de enfermería. Para servicios de enfermería y obstetricia en Irlanda del Norte. Prof. Tara Moore, profesora de medicina personalizada de la Universidad del Ulster. Por sus servicios a la investigación, la innovación y la educación. Pauline Mary Walmsley, directora ejecutiva de Early Years, la organización para niños pequeños. Servicios educativos en Irlanda del Norte.

Miembros de la Orden del Imperio Británico (MBE) Prof. Michael Peter Alcorn, catedrático de música y vicerrector adjunto de sostenibilidad y proyectos estratégicos de la Queen’s University de Belfast. Por sus servicios a la música, la educación superior y las industrias creativas. Annette Elizabeth Beaney. Por servicio caritativo. Alison Broderick (Alison Gilchrist), funcionaria de cumplimiento, Servicio de Normas Comerciales, Departamento de Economía, Servicio Civil de Irlanda del Norte. Para el servicio público. Joseph James Brogan, anteriormente jefe de gestión de farmacia y medicamentos del Grupo de Planificación Estratégica y Rendimiento. Por sus servicios a la farmacia y al voluntariado. Janice Ann Bunting, directora ejecutiva de Apoyo a Víctimas de Irlanda del Norte. Servicios para víctimas y testigos de delitos. Julie Erskine, presidenta de la Organización de Servicios Empresariales. Servicios de salud y asistencia social. Carolyn Phyllis Forster. Por sus servicios a la comunidad en Irlanda del Norte. Dr. Kenneth Samuel Gibson, anteriormente director de servicios estudiantiles y de aprendizaje, Stranmillis University College. Por sus servicios a la educación. Elizabeth Hamilton, guardia de seguridad del Castillo de Stormont. Por servicio público. Paula Jennings. Servicios para adultos con dificultades de aprendizaje en Irlanda del Norte. Alistair Jinks, director de servicios empresariales de Northern Ireland Water. Por sus servicios al medio ambiente y a la economía. Raymond Michael James Kendall, jefe de sala, Fideicomiso de Salud y Asistencia Social del Sureste. Para servicios de enfermería y atención médica para personas mayores. Joanne Liddle. Servicios para el sector aeroespacial en Irlanda del Norte. Noel Liggett. Por sus servicios a la comunidad del sur de Belfast. Helen Elise Mark, DL. Por servicios de radiodifusión. Rhys Joshua McClenaghan, BEM. Por sus servicios a la gimnasia. James Wallace McConachie, propietario, Westbank Group Ltd. Para servicios a la industria de control eléctrico en Irlanda del Norte. Dra. Marilyn Avril Courtney McMullan (Marilyn Shanks). Por sus servicios a la educación en Irlanda del Norte. Elizabeth Anne Meehan, gerente del servicio de demografía de pacientes, Salud y Asistencia Social. Para servicios de atención médica. Christopher Murdock, presidente de Ambulancias St. John de Irlanda del Norte. Por su servicio voluntario en Ambulancias St. John. Margaret Peacock. Por sus servicios a la comunidad en Coleraine, Condado de Londonderry. Elizabeth Agnes Purdy, responsable de apoyo empresarial, Autoridad Educativa de Irlanda del Norte. Por sus servicios a la educación y a la Brigada de Niñas. William Desmond Scott, fundador y presidente de Scott and Ewing Ltd y Woodvale Construction Ltd. Para servicios de construcción en Irlanda del Norte. Donald James Millar Starritt, responsable de política de seguridad vial, Departamento de Infraestructura, Servicio Civil de Irlanda del Norte. Por sus servicios en materia de seguridad vial y protección del medio ambiente. Richard Elliott Wright, ex superintendente de policía. Por sus servicios al bienestar de los agentes de policía.

Medallistas de la Orden del Imperio Británico Joanne Aicken. Por servicio público. Sally Bridge, administradora de apoyo estudiantil, Queen’s University Belfast. Por sus servicios de igualdad, diversidad e inclusión. Yvonne Carson, gerente de salud y bienestar, Northern Health and Social Care Trust. Para servicios que combaten la soledad. Verónica Dougherty, secretaria personal de la Junta de Policía de Irlanda del Norte. Por servicio público. David John Dugal, fotógrafo de The Courier. Por sus servicios a la comunidad del condado de Tyrone. Vivienne Elizabeth Fullerton, registradora. Por sus servicios al gobierno local de Irlanda del Norte. Carmel Pauline Garvey. Servicios de danza en el condado de Tyrone. Marjorie Ann Guiler. Por sus servicios a los jóvenes y a la comunidad del condado de Down. Thomas Robert Haire. Por sus servicios al gobierno local y a la comunidad de Belfast. Mary Teresa Hampson, anteriormente funcionaria del Servicio de Libertad Condicional de la Junta de Libertad Condicional de Irlanda del Norte. Por sus servicios a la seguridad comunitaria. Prof. Nigel David Hart. Por sus servicios en atención primaria, investigación médica y formación. Alison Jayne Irwin, anteriormente directora de igualdad del Northern Health and Social Care Trust. Para servicios de salud y asistencia social en Irlanda del Norte. Samuel Jardine. Por el servicio público y la comunidad del condado de Armagh. Niree Kathleen McMorris. Por sus servicios a la comunidad de Londonderry. John McMurran, supervisor de construcción de la Escuela Primaria Donaghadee. Por sus servicios a la educación y a la comunidad en Donaghadee, Condado de Down. Jonathan McNee, oficial superior de marina, Departamento de Agricultura, Medio Ambiente y Asuntos Rurales (Irlanda del Norte). Por su servicio voluntario en arqueología de aviación militar en Irlanda del Norte. Florence Victoria Methven. Por su servicio voluntario a la NSPCC y a la comunidad de Newcastle, Condado de Down. Mary Marian Nicholas. Servicios para personas con discapacidad intelectual en Irlanda del Norte. Eleanor Dorothy Wolfenden-Orr. Por sus servicios a la recaudación de fondos para organizaciones benéficas y a la comunidad en Irlanda del Norte. Rebecca Wray. Por sus servicios de voluntariado en Irlanda del Norte.