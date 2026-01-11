Tom Cherones, director y productor que trabajó en 81 de los primeros 86 episodios de Seinfeld durante las primeras cinco temporadas de la comedia, ganando un Emmy y un premio DGA, falleció. Tenía 86 años.

Cherones murió el lunes en su casa en Florence, Oregon, después de una batalla contra la enfermedad de Alzheimer, anunció un portavoz de la familia.

Cherones dirigió y produjo el segundo episodio de Seinfeld , «The Stakeout», que se emitió en mayo de 1990, y permaneció en el programa hasta mayo de 1994. Recibió seis nominaciones al Emmy y compartió el codiciado premio a la mejor serie de comedia con los creadores de la serie, Jerry Seinfeld, Larry David y otros, en 1993.

El nativo de Alabama siempre se apresuraba a señalar que los ejecutivos de la NBC «nos dejaron solos» durante los inicios de Seinfeld porque «literalmente no sabían qué hacer con nosotros». Él proporcionó el lenguaje visual para el «programa sobre nada», filmando con múltiples cámaras de una manera que lograba una apariencia cinematográfica, a la vez que gestionaba su a veces compleja estructura multitrama.

Conocido por su risa estridente y por usar llamativas camisas hawaianas en el set, Cherones tomó las decisiones en muchos de los episodios más experimentales e icónicos de la serie, incluidos «El restaurante chino», «El estacionamiento» y «El concurso».

Apareció ante la cámara solo una vez durante su carrera, interpretando al director en el episodio de la cuarta temporada «The Pilot» en el que declara que «iba a destrozar a ese pequeño tipo [George Costanza, interpretado por Jason Alexander]».

Nacido el 11 de septiembre de 1939 en Tuscaloosa, Alabama, Cherones se graduó en Periodismo en la Universidad de Nuevo México en 1961 y luego sirvió durante cuatro años como oficial en la Marina de los Estados Unidos.

Después del servicio, obtuvo su maestría en Comunicaciones de Cine y Radiodifusión en la Universidad de Alabama en 1967, luego produjo y dirigió en varias afiliadas de PBS, y finalmente aterrizó en WQED en Pittsburgh, donde trabajó en Mister Rogers’ Neighborhood .

Llegó a Los Ángeles en 1975 y fue director de producción de General Hospital y Welcome Back, Kotter y productor independiente de Warner Bros., ABC, CBS, Paramount, Lorimar y MTM Productions.

Después de dejar Seinfeld , Cherones dirigió 23 episodios (todos menos uno) de la segunda temporada de Ellen de ABC durante su temporada 1994-95; nueve entregas de Caroline in the City de NBC en 1995-96; y 57 episodios de NewsRadio de NBC de 1996 a 1999.

También dirigió o produjo otros programas como Growing Pains , Berrenger’s , My Sister Sam , Annie McGuire , Boston Common , Men Behaving Badly , Sabrina the Teenage Witch , Ladies Man , The Pitts y Desperate Housewives .

Cherones regresó a la Universidad de Alabama, donde impartió una clase de Producción de Televisión de forma gratuita durante 12 años. También pilotó sus propios aviones, compiló un libro de cocina con recetas que había recopilado durante más de tres décadas y cuidó rododendros galardonados.

Le sobreviven su tercera esposa, Carol; su hija, Susan, y su esposo, Daniel; su hijo, Scott, y su esposa, Linda; y sus nietos, Jessa y Thomas. Estuvo casado con Bobby Cherones y con Joyce Keener hasta su fallecimiento en 2006.

Se pueden hacer donaciones en su memoria al Fondo Tom Cherones y Joyce Keener de la Fundación Comunitaria Western Lane o a Hilarity for Charity , que brinda apoyo a los cuidadores.