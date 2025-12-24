Un trabajador de servicios públicos descubrió en Dinnington una granja de cannabis con plantas con un valor estimado de 700.000 libras esterlinas.

La policía de South Yorkshire dijo que la operación «significativa» se descubrió cuando el trabajador fue enviado a una propiedad en Laughton Road para ejecutar una orden judicial después de que el suministro de electricidad había sido desconectado previamente.

Los agentes acudieron posteriormente al cultivo, que estaba «escondido» en un antiguo local comercial, y encontraron 549 plantas de cannabis maduras y 223 plantones repartidos en nueve habitaciones.

El inspector temporal Dean McLaughlin afirmó: «El cannabis no es una droga inofensiva. Contribuye a financiar el crimen organizado que causa sufrimiento a miembros inocentes de nuestras comunidades locales».

Las señales de que una propiedad está siendo utilizada para el cultivo de cannabis incluyen ventanas oscurecidas, condensación excesiva, visitantes en horarios inusuales y un buzón bloqueado, dijo la fuerza.

El inspector temporal McLaughlin dijo que era importante desmantelar los cultivos de cannabis para evitar que los residentes se vean afectados y detener el suministro de la droga.

«Instamos al público a que nos informe sobre cualquier inquietud», afirmó.

«Su información es vital para ayudarnos a abordar estas granjas».