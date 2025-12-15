Una pareja que vive al lado de una casa vacía desde 1982 dice que ha sido una «absoluta pesadilla» con adolescentes entrando a la fuerza y ​​problemas estructurales que plagan el edificio.

Kathleen y Tom Wilson se mudaron a su casa en Station Road en Wingate, Condado de Durham, en 1970 y su vecina de al lado era una mujer de unos 50 años que estaba comprometida para casarse.

La señora Wilson dijo que el matrimonio nunca se llevó a cabo y que la mujer de al lado se convirtió en una verdadera figura de Miss Havisham: «no había electricidad y ella iluminaba la casa con velas».

El vecino fue trasladado a una residencia de ancianos en 1982 y la casa ha permanecido vacía desde entonces, volviéndose poco a poco más insegura y llena de vegetación.

La señora Wilson dijo: «Ella no se cuidaba, no hay absolutamente nada en la casa y nunca lo ha habido.

«No había electricidad, ni agua corriente, ni baño. Había una fuente en el patio trasero de la que ella bebía y en invierno bebía nieve derretida».

En las décadas transcurridas desde que la casa quedó deshabitada ha sido subastada varias veces, pero nadie ha aparecido para restaurarla.

Sigue siendo una de las 4.182 viviendas vacías de larga duración registradas en las estadísticas del condado de Durham del Ministerio de Vivienda y Comunidades.

La parte trasera de dos casas adosadas. La de la izquierda está cubierta de moho verde y las ventanas tapiadas. La casa de la derecha está limpia y bien cuidada.

Título de la imagen,Los Wilson se preocupan de que se estén haciendo demasiado viejos para seguir luchando por la acción.

El Ayuntamiento de Easington, el Ayuntamiento del Condado de Durham y varios parlamentarios han prometido repetidamente a los jubilados que tomarán medidas durante décadas, pero no se ha hecho nada.

La BBC ha visto cartas de principios de la década de 2000 del Ayuntamiento de Easington pidiendo disculpas por la falta de acción y prometiendo soluciones.

Victoria Hall, administradora de viviendas del sector privado del Consejo del condado de Durham, dijo que la propiedad ha cambiado de propietario varias veces y que la última vez fue propiedad de una empresa que se disolvió en 2021 antes de pasar a Crown Estate.

Dijo: «En abril de 2025 se realizó una consulta con todas las partes interesadas, incluidos los ocupantes vecinos, con el fin de devolver la propiedad a propiedad privada y establecer si algún residente vecino deseaba participar en la compra.

«En julio de 2025 se acordó que venderíamos la propiedad en subasta tan pronto como fuera legalmente posible».

El consejo dijo que analizará cualquier medida provisional que pueda adoptar.