Tres personas han sido acusadas y otras tres han sido arrestadas después de que un joven de 19 años fuera apuñalado afuera de una escuela primaria en el Gran Manchester.

El apuñalamiento tuvo lugar en Cecil Street el martes 16 de diciembre, frente a la escuela primaria Holy Trinity en Bury, aproximadamente a las 21:34 GMT.

Kain Corrigan y Kyle Corrigan, ambos de 23 años, de Radcliffe, han sido acusados ​​de desorden violento, dijo la Policía del Gran Manchester.

Un joven de 16 años, cuyo nombre no puede revelarse debido a su edad, también fue acusado de desorden violento, mientras que otro joven de 16 años fue puesto en libertad bajo fianza en espera de más investigaciones.

Otros tres hombres, de 19, 29 y 30 años, también fueron detenidos en relación con este incidente.

Kain Corrigan también fue acusado de posesión de un artículo afilado.