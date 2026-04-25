Donald Trump ha dicho que el duque de Sussex «no hablaba en nombre del Reino Unido» cuando pidió a Estados Unidos que mostrara «liderazgo» en el asunto de Ucrania; comentarios que se produjeron días antes de que el rey Carlos se reuniera con el presidente.

En declaraciones realizadas durante una visita a Kiev, y sin mencionar a Trump, el príncipe Harry afirmó que Estados Unidos debería «demostrar que puede cumplir con sus obligaciones derivadas de los tratados internacionales, no por caridad, sino por su papel fundamental en la seguridad global y la estabilidad estratégica».

Al ser preguntado sobre los comentarios, Trump dijo: «¿El príncipe Harry? ¿Cómo está? ¿Cómo está su esposa? Por favor, transmítanle mis saludos».

«De una cosa estoy seguro: el príncipe Harry no representa al Reino Unido. Creo que yo represento al Reino Unido más que el príncipe Harry.»

El presidente estadounidense añadió que aprecia «muchísimo» los consejos del príncipe Harry.

El viaje no anunciado del príncipe Harry a Ucrania se produjo días después de que abandonara Australia, país que él y su esposa Meghan, ambos ya sin funciones reales, habían visitado a título privado .

«Estados Unidos tiene un papel singular en esta historia. No solo por su poder, sino porque cuando Ucrania renunció a las armas nucleares, Estados Unidos fue parte de la garantía de que se respetarían la soberanía y las fronteras de Ucrania», dijo Harry.

El presidente estadounidense no respondió directamente cuando se le preguntó si invitaría a Harry a cenar durante la visita de Estado del rey Carlos III y la reina Camila la próxima semana.