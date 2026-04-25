Donald Trump ha dicho que el duque de Sussex «no hablaba en nombre del Reino Unido» cuando pidió a Estados Unidos que mostrara «liderazgo» en el asunto de Ucrania; comentarios que se produjeron días antes de que el rey Carlos se reuniera con el presidente.
En declaraciones realizadas durante una visita a Kiev, y sin mencionar a Trump, el príncipe Harry afirmó que Estados Unidos debería «demostrar que puede cumplir con sus obligaciones derivadas de los tratados internacionales, no por caridad, sino por su papel fundamental en la seguridad global y la estabilidad estratégica».
Al ser preguntado sobre los comentarios, Trump dijo: «¿El príncipe Harry? ¿Cómo está? ¿Cómo está su esposa? Por favor, transmítanle mis saludos».
«De una cosa estoy seguro: el príncipe Harry no representa al Reino Unido. Creo que yo represento al Reino Unido más que el príncipe Harry.»
El presidente estadounidense añadió que aprecia «muchísimo» los consejos del príncipe Harry.
El viaje no anunciado del príncipe Harry a Ucrania se produjo días después de que abandonara Australia, país que él y su esposa Meghan, ambos ya sin funciones reales, habían visitado a título privado .
«Estados Unidos tiene un papel singular en esta historia. No solo por su poder, sino porque cuando Ucrania renunció a las armas nucleares, Estados Unidos fue parte de la garantía de que se respetarían la soberanía y las fronteras de Ucrania», dijo Harry.
El presidente estadounidense no respondió directamente cuando se le preguntó si invitaría a Harry a cenar durante la visita de Estado del rey Carlos III y la reina Camila la próxima semana.
«Es amigo mío. Tenemos muchas ganas de que llegue el momento. Hemos hablado y lo vamos a pasar genial», dijo Trump sobre el Rey.
Añadió que los invitados serían personas que «aman al Reino Unido» y que él también amaba al Reino Unido, antes de repasar brevemente una lista de lo que, en su opinión, el país necesitaba hacer.
«Creo que cometieron un gran error en materia energética. Deberían abrir el Mar del Norte en Aberdeen. Deberían abrirlo», dijo.
«Y otra cosa es que han cometido un gran error en materia de inmigración.»
Durante su viaje a Ucrania, el príncipe Harry se desplazó a la ciudad de Bucha, al norte de Kiev, donde pilotó un dron con inteligencia artificial como parte de una demostración de la última tecnología de desminado realizada por Halo Trust, una organización benéfica dedicada a la limpieza de minas terrestres.
Harry comentó: «Cuando mi madre visitó Angola hace casi treinta años, los desminadores trabajaban de rodillas para descubrir explosivos ocultos. Ahora también utilizan drones, inteligencia artificial y robots para lograr mayor precisión y protección».
Diana visitó Angola en 1997 como invitada de la Cruz Roja Internacional y entró en un campo minado junto a un experto de la organización.
Se considera que su viaje a Angola, y otro a Bosnia para reunirse con las víctimas que sufrieron heridas durante la guerra de ese país en la década de 1990, contribuyó a aumentar la atención internacional sobre el problema del uso de minas terrestres.
Los Reyes tienen previsto reunirse con Trump en la Casa Blanca durante su visita de cuatro días a Estados Unidos, que comienza el lunes.
El viaje se produce en un período de tensión en las relaciones entre Estados Unidos y el Reino Unido, particularmente en lo que respecta a la cuestión de la participación británica en la guerra de Irán.
El presidente estadounidense había declarado anteriormente que no estaba «contento» con la decisión del gobierno británico de no participar en las operaciones ofensivas.
Trump ha criticado públicamente en repetidas ocasiones al primer ministro Sir Keir Starmer, llegando incluso a describirlo como «nada que ver con Winston Churchill» en marzo, tras la negativa del gobierno a permitir que los aviones estadounidenses utilizaran bases en el Reino Unido para sus ataques iniciales contra Irán.
Sin embargo, el presidente también ha dicho que la visita del Rey a Estados Unidos podría ayudar «sin duda» a reparar las relaciones.
En respuesta a una pregunta de BBC News, Trump describió al Rey como un «hombre fantástico».
La BBC se ha puesto en contacto con el Palacio de Buckingham y el Ministerio de Asuntos Exteriores para recabar sus comentarios.