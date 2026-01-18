El presidente Donald Trump emitió una serie de indultos en los últimos días, incluyendo al padre de un importante donante a su súper PAC, un exgobernador de Puerto Rico y una mujer cuya sentencia conmutó durante su primer mandato pero que terminó nuevamente en prisión por un plan diferente.

Trump conmutó la sentencia de Adriana Camberos justo antes de que terminara su primer período en la Casa Blanca en 2021. Eso siguió a su condena como parte de un esfuerzo por desviar botellas de bebida 5-Hour Energy adquiridas para su reventa en México y, en su lugar, mantenerlas en Estados Unidos. Los fiscales dijeron que ella y varios co-conspiradores colocaron etiquetas falsificadas y llenaron las botellas con un líquido falso antes de venderlas.

En 2024, ella y su hermano, Andrés, fueron condenados en un caso aparte, este por mentir a fabricantes para vender comestibles al por mayor y otros artículos con grandes descuentos, tras asegurar que estaban destinados a la venta en México, a presos o centros de rehabilitación. Los hermanos vendieron los productos a precios más altos a distribuidores estadounidenses, según la fiscalía.

Los Camberos figuraban entre los 13 indultos que Trump emitió el jueves, junto con ocho conmutaciones. El viernes se anunció un indulto adicional para Terren Peizer, residente de Puerto Rico y California, quien dirigía la empresa de atención médica Ontrak, con sede en Miami.

Peizer había sido declarado culpable y sentenciado a 42 meses de prisión y multado con 5,25 millones de dólares por participar en un plan de tráfico de información privilegiada para evitar pérdidas superiores a 12,5 millones de dólares, según el Departamento de Justicia .

El presidente ha otorgado varios indultos durante el primer año de su segundo mandato, muchos de ellos dirigidos a casos penales que antes eran promovidos por fiscales federales. Estos se producen en medio de un esfuerzo continuo de la administración Trump por erosionar las barreras de integridad pública, incluyendo el despido del abogado de indultos del Departamento de Justicia .

Esta semana también fue indultada la exgobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez , quien se declaró culpable en agosto pasado de un delito relacionado con el financiamiento de campañas en un caso federal que, según las autoridades, también involucraba a un exagente del FBI y a un banquero venezolano. Su sentencia estaba programada para finales de este mes.

Los fiscales federales habían estado pidiendo un año de prisión, algo a lo que se opusieron los abogados de Vázquez, ya que acusaron a los fiscales de violar un acuerdo de declaración de culpabilidad alcanzado el año pasado que vio retirados cargos previos, incluidos soborno y fraude.

Habían señalado que Vázquez había aceptado declararse culpable de aceptar una promesa de contribución de campaña que nunca recibió.

También estuvo involucrado en el caso el banquero Julio Herrera Velutini, cuya hija, Isabela Herrera, donó 2,5 millones de dólares al súper PAC MAGA Inc. de Trump en 2024, y le dio al grupo un millón de dólares adicional el verano pasado. El tercer acusado en el caso fue el exagente del FBI Mark Rossini, quien también fue indultado por el presidente.

La reciente ola de clemencias se suma a los indultos previos de Trump al exgobernador demócrata de Illinois Rod Blagojevich y al exgobernador republicano de Connecticut John Rowland , cuya prometedora carrera política se vio trastocada por un escándalo de corrupción y dos períodos en prisiones federales.

Trump también indultó al exrepresentante estadounidense Michael Grimm , republicano de Nueva York que renunció al Congreso tras ser condenado por fraude fiscal y acaparó titulares por amenazar con arrojar a un periodista desde un balcón del Capitolio por una pregunta que no le gustó. Las estrellas de telerrealidad Todd y Julie Chrisley, condenadas por fraude bancario y evasión fiscal, también recibieron indultos de Trump.

El presidente también indultó al representante demócrata de Texas, Henry Cuellar, en un caso de soborno y conspiración . Sin embargo, posteriormente expresó su arrepentimiento y frustración por haberlo hecho cuando Cuellar anunció que buscaría la reelección sin cambiar de partido para convertirse en republicano.