Stefanos Tsitsipas dice que consideró retirarse del tenis debido a un grave dolor de espalda durante la temporada 2025.

El jugador de 27 años ha llegado a ser el número tres del mundo y fue subcampeón detrás de Novak Djokovic en el Abierto de Francia de 2021 y el Abierto de Australia de 2023.

Ahora, ubicado en el puesto 36 del mundo después de jugar solo dos partidos de la Copa Davis desde su eliminación en la segunda ronda del US Open en agosto, dijo que finalmente está viendo progreso a través del tratamiento médico continuo.

«Estoy muy emocionado por ver cómo responde mi entrenamiento actual con respecto a mi espalda», dijo Tsitsipas.

«Mi mayor preocupación era si podría terminar un partido», añadió Tsitsipas, quien dijo que la lesión lo había perseguido «durante los últimos seis u ocho meses».

«Me preguntaba: ‘¿Puedo jugar otro partido sin dolor?'»

Me asusté mucho después de perder el US Open [ante el alemán Daniel Altmaier]. No pude caminar durante dos días. Ahí es cuando uno reconsidera el futuro de su carrera.

Tsitsipas agregó que estaba satisfecho con su plan de atención actual después de completar cinco semanas de entrenamiento fuera de temporada sin dolor.

Jugará para Grecia, que está combinada con el Japón de Naomi Osaka y el equipo de Gran Bretaña liderado por Emma Raducanu en la United Cup, que se llevará a cabo en Perth y Sydney del 2 al 11 de enero, la semana anterior al Abierto de Australia.

«Mi mayor victoria para 2026 sería no tener que preocuparme por terminar los partidos», dijo.

Es una gran satisfacción saber que tuviste una pretemporada sin dolor. Espero que siga así. Quiero rendir al máximo para 2026 y la United Cup.

Me esforcé al máximo. Lo más importante es tener plena confianza en que puedo volver a donde estaba. Haré todo lo posible para lograrlo.