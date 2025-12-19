Tus fotografías de Escocia: 12-19 de diciembre

Tus fotografías de Escocia: 12-19 de diciembre

Tractor Dot Reid iluminado con luces de colores para que parezca Rodolfo, con Papá Noel conduciendo y saludando.Dot Reid
«Papá Noel cambió su trineo por un tractor en la reciente carrera de tractores de Inverurie», dijo Dot Reid.
Miles Harrison Primer plano de un adorno de muñeco de nieve con luces navideñas centelleantes en el fondo en forma de árboles de Navidad.Miles Harrison
Miles Harrison de Portmahomack, Easter Ross, tomó esta imagen festiva de un muñeco de nieve y algunas luces navideñas centelleantes.
Gerry Macdonald Una foca con la cabeza fuera del agua, mirando en dirección a la cámara, en un río.Gerry Macdonald
Esta foca «inquisitiva» fue vista en el río Dee en Aberdeen por Gerry Macdonald.
Tom Howe El puente Erskine rodeado de una espesa niebla durante el día.Tom Howe
Tom Howe de Glasgow tomó esta imagen del puente Erskine rodeado de niebla, visto desde Kilpatrick Hills.
Stef Brennan Un milano real volando por encima de los árboles y la niebla.Stef Brennan
Una cometa real volando en Glen Devon, fotografiada por Stef Brennan.
Richard Webber Tejido festivo de un árbol, un duende, un muñeco de nieve y Papá Noel sobre un buzón.Richard Webber
Richard Webber vio unas «bombardeos de hilo» festivos en un buzón en Milngavie, East Dunbartonshire.
Victor Tregubov Primer plano de gotas de lluvia sobre una telaraña.Víctor Tregubov
Victor Tregubov de Glasgow hizo una pausa durante un paseo hacia el trabajo para capturar esta impresionante imagen de gotas de lluvia sobre una telaraña.
Rebecca Wilson Banco vacío en un área cubierta de césped rodeada de árboles con el sol brillando en la distancia.Rebecca Wilson
Rebecca Wilson disfrutó de un hermoso paseo por Doach Wood, en Dumfries y Galloway. Comentó que la vista le levantó el ánimo después de una semana de lluvias torrenciales.
Amy Welsh Un foco blanco brilla desde un edificio sobre un árbol de Navidad decorado en una plaza de la ciudad.Amy Welsh
Amy Welsh tomó esta dramática imagen del árbol de Navidad en Dashwood Square en Newton Stewart.
Paula Shiels Dos perros tipo labrador dorado mirándose uno a otro, parados frente a una pared con dos estatuas en la parte superior de personas haciendo volteretas.Paula Shiels
Paula Shiels de Elderslie, Renfrewshire, tomó esta imagen de sus perros Mirin y Braègha disfrutando del sol invernal en el jardín amurallado cerca de Kingsbarns, Fife.
Alex McLeish Dos grandes árboles en un campo con niebla que oscurece la hierba en un día helado.Alex McLeish
Alex McLeish tomó esta impresionante imagen en un día de niebla en el campo de golf de Kirkhill en South Lanarkshire.
Cheryl Tracey Robin de pie sobre una valla de madera con su pecho rojo inflado.Cheryl Tracey
Cheryl Tracey vio un petirrojo en los corrales de renos durante una visita al centro de renos de Cairngorms en Aviemore.
Rosie McGeachan Gran adorno de trineo iluminado con luces de hadas con regalos de colores brillantes e iluminados en el interior, guiados por renos iluminados con LED.

