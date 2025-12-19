Si envía una imagen, lo hace de acuerdo con los términos y condiciones de la BBC .

Asegúrese también de tomar sus fotografías de forma segura y responsable.

Jim Lowden de Forfar disfrutó de una vista panorámica del monumento de guerra de Stonehaven.

Asegúrese de que la fotografía que envíe sea suya y, si envía fotografías de niños, debemos tener el permiso por escrito de un padre o tutor de cada niño (un abuelo, una tía o un amigo no será suficiente).

Al contribuir a BBC News, usted acepta otorgarnos una licencia libre de regalías y no exclusiva para publicar y utilizar el material de cualquier manera, incluso en cualquier medio en todo el mundo.

Sin embargo, usted seguirá siendo el titular de los derechos de autor de todo lo que aporte a BBC News.

En ningún momento debe ponerse en peligro a sí mismo ni a los demás, correr riesgos innecesarios ni infringir la ley. Puede encontrar más información aquí .

Todas las fotografías están sujetas a derechos de autor.