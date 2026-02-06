Un atacante abrió fuego el viernes a las puertas de una mezquita musulmana chiíta en Islamabad antes de detonar una bomba suicida y matar al menos a 31 personas, en el ataque más letal de este tipo en la capital de Pakistán en más de una década.

Un hombre reacciona mientras recibe consuelo tras una explosión mortal en una mezquita chií en Islamabad, Pakistán, el 6 de febrero de 2026. REUTERS/Waseem Khan © Thomson Reuters

Más de 170 personas resultaron heridas en la explosión, que se produjo después de que los guardias desafiaran al atacante mientras se dirigía al complejo Khadija Tul Kubra Imambargah, en las afueras de la ciudad, dijeron las autoridades.

Las imágenes del lugar mostraban cuerpos ensangrentados tendidos en el suelo alfombrado de la mezquita, rodeados de cristales rotos, escombros y fieles en pánico. Decenas de heridos más yacían en los jardines del recinto mientras la gente pedía ayuda.

Una mujer reacciona tras una explosión mortal en una mezquita chií en Islamabad, Pakistán, el 6 de febrero de 2026. REUTERS/Waseem Khan © Thomson Reuters

El hombre se inmoló «en la última fila de fieles», escribió el ministro de Defensa, Khawaja Asif, en X.

Dijo que el atacante tenía antecedentes de haber viajado a Afganistán y culpó a la vecina India de patrocinar el asalto, sin proporcionar pruebas.

No hubo una respuesta inmediata de Nueva Delhi, que ha desestimado las acusaciones de Pakistán de respaldar a militantes en el pasado.

En el hospital público más grande de Islamabad, el Instituto de Ciencias Médicas de Pakistán, los familiares esperaban afuera noticias de los parientes desaparecidos y para recoger los cuerpos de los que fueron asesinados.

Sarfraz Shah, de 46 años, dijo que había ido a la mezquita con su hermano menor, Manzar Shah, de 39 años, como lo hacía todos los viernes.

«Escuché los disparos y estaba tratando de comprender lo que había sucedido cuando hubo una explosión enorme. La gente salió volando. Había humo. Nadie sabía qué había pasado. Luego, había sangre por todas partes», dijo Shah.

Soldados del ejército llegan al lugar después de una explosión mortal en una mezquita musulmana chiíta en Islamabad, Pakistán, el 6 de febrero de 2026. REUTERS/Waseem Khan © Thomson Reuters

Añadió entre lágrimas que no había señales de su hermano por ningún lado, pero cuando llegó al hospital descubrió que Manzar estaba entre los muertos.

La gente se reúne cerca del lugar de una explosión mortal en una mezquita musulmana chiíta en Islamabad, Pakistán, el 6 de febrero de 2026. REUTERS/Waseem Khan © Thomson Reuters

CAPITAL YA EN ALERTA PARA VISITA

El ataque fue el atentado suicida más mortífero en Islamabad en más de una década, según el monitor de conflictos ACLED, que dijo que «lleva el sello del Estado Islámico».

Shahid Malik, un oficial de policía que participó en el traslado de los heridos y los cadáveres al hospital, dijo que lo que había presenciado fue una pesadilla.

«He visto muchas escenas de crímenes. Pero esto fue horrible, muy horrible», dijo.

Los chiítas, que son una minoría en la nación musulmana predominantemente sunita de 241 millones de habitantes, han sido blanco de violencia sectaria en el pasado, incluso por parte del Estado Islámico y el grupo islamista sunita Tehreek-e-Taliban Pakistan.

Los atentados con bombas son raros en la capital fuertemente custodiada, aunque Pakistán se ha visto afectado por una creciente ola de militancia en los últimos años, particularmente a lo largo de la frontera con Afganistán.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Afganistán condenó el ataque. Kabul ha negado reiteradamente las acusaciones de que proporciona refugio a militantes que perpetran atentados en Pakistán.

«Un total de 31 personas han perdido la vida. El número de heridos trasladados a hospitales ha ascendido a 169», declaró el comisario adjunto de Islamabad, Irfan Memon, en un comunicado.

La capital ya estaba en alerta máxima el viernes por la visita del presidente de Uzbekistán, Shavkat Mirziyoyev, con las carreteras alrededor de la capital bloqueadas por puestos de control y fuerzas de seguridad apostadas por toda la ciudad.

«Estamos brindando toda la ayuda posible a las familias de los muertos y los heridos», dijo el ministro de asuntos parlamentarios de Pakistán, Tariq Fazal, después de visitar a los heridos en el hospital Policlínico de Islamabad.

SEMANA DE LA VIOLENCIA

Pakistán también ha culpado a India por los ataques de militantes en la conflictiva provincia de Baluchistán durante el fin de semana, acusaciones que han avivado las tensiones latentes entre los vecinos con energía nuclear que se involucraron en su peor conflicto en décadas en mayo.

Nueva Delhi ha negado cualquier implicación en la violencia en Baluchistán, donde el ejército de Pakistán ha luchado contra una insurgencia que dura décadas.

Esa región quedó paralizada después de que militantes separatistas asaltaran edificios gubernamentales, hospitales y mercados en un ataque coordinado, matando a 58 civiles y agentes de seguridad. El ejército afirmó haber abatido a 216 militantes en ofensivas selectivas en toda la provincia.

El ejército dijo más temprano el viernes que otros 24 militantes vinculados a Tehreek-e-Taliban Pakistan fueron asesinados en la provincia noroccidental de Khyber Pakhtunkhwa.

El último gran atentado en Islamabad fue un atentado suicida el 11 de noviembre que mató a 12 personas e hirió a otras 27. Pakistán afirmó que fue perpetrado por un ciudadano afgano. Ningún grupo se atribuyó la responsabilidad del ataque.