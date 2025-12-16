Un hombre de Bristol que presenció el tiroteo en Bondi Beach dijo que temía que los atacantes intentaran entrar en su edificio de apartamentos.

Finn Green, un piloto de Fórmula 3 que llegó a Sydney el 9 de diciembre para pasar unas vacaciones al final de la temporada de deportes de motor, dijo que vio gente herida y muerta desde su propiedad con vista a la playa.

Quince personas, muchas de ellas asistentes a una celebración de Hanukkah , murieron en el ataque del domingo, así como uno de los dos hombres armados.

El Sr. Green, que estaba hablando con su familia por videollamada cuando comenzó el tiroteo, elogió el «amor» mostrado en la zona después del ataque.

«Estaba justo en el punto álgido», declaró el Sr. Green a BBC Radio Bristol. «Intenté ver todo lo que pude».

«Vi a gente caer al suelo y resultar herida. Vi a tres personas morir; no se movían».

Sin conocer la naturaleza del ataque, el Sr. Green dijo que temía que los hombres armados intentaran entrar en su edificio de apartamentos.

«Simplemente intenté cubrirme lo más posible; en ese momento mi puerta estaba abierta, así que tuve que correr a cerrarla con llave», añadió.

«También estaba pensando si debía bajar y ayudar a la gente porque había gente herida frente a mi edificio de apartamentos», dijo.

«No sabía si debía bajar y hacer algo, o si estaba estorbando porque empecé a ver ambulancias. Era una situación muy, muy mental».

Reuters. Una multitud se reúne en una vigilia junto a la playa de Bondi. Al fondo se ven varios árboles grandes y un gran edificio de ladrillo. En primer plano, cientos de ofrendas florales cubren el suelo.Reuters

Muchas de las víctimas asistían a una celebración de la fiesta judía de Hanukkah.

A pesar del horror de lo que presenció, el Sr. Green dijo que la manifestación de amor en la comunidad local había sido «increíble» después del ataque.

«Todos se abrazan, hay mucho apoyo de todos», dijo, describiendo cómo se habían formado colas de cinco horas afuera de los centros de donación de sangre y las cafeterías estaban ofreciendo bebidas gratis.

Aunque pasó las noches desde el ataque en casa de amigos, Green dijo a la BBC que planeaba regresar al apartamento y continuar sus vacaciones como estaba previsto.

«Mi madre no ha dormido mucho, pero he estado intentando asegurarle que todo está bien y que hay mucha seguridad en mi calle; hay policías por todas partes», dijo.

«Creo que actualmente es, probablemente, uno de los lugares más seguros en los que se puede estar».