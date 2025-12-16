Un ex oficial encubierto de la Policía Metropolitana que pasó años infiltrándose en un grupo de campaña de izquierda en el este de Londres debe prestar declaración ante la Investigación de Policía Encubierta .

Mark Jenner, agente HN15, era conocido como Mark Cassidy y tuvo una relación de cinco años con la activista «Alison», nombre ficticio, mientras estaba casado y tenía hijos.

Él y Alison vivían juntos, iban de vacaciones y asistían a reuniones familiares como pareja.

La investigación prometía esclarecer las tácticas de la policía encubierta y la Brigada Especial de Demostraciones de la Policía Metropolitana. Anteriormente se había informado que al menos 50 mujeres fueron engañadas para mantener relaciones íntimas con agentes encubiertos durante décadas.

Alison Mark Jenner, fotografiado por Alison, frente a una casa de ladrillos rojos. Lleva una chaqueta vaquera.Alison

Alison dijo a la investigación que se enamoró del Sr. Cassidy después de conocerlo en el Centro Colin Roach.

Alison recientemente prestó testimonio en la investigación sobre su tiempo con Mark «Cassidy» Jenner, al igual que la ex esposa del señor Jenner.

Su relación íntima con Alison no parece figurar en la grabación oficial de su vida encubierta a sus jefes en Scotland Yard, según la investigación.

«Hay tantas capas de mentiras», dijo Alison.

Creo que sus superiores directos lo sabían y lo ocultaron. O no lo sabían y son totalmente incompetentes.

Alison conoció a Mark Jenner en el Centro Colin Roach en Hackney en 1995, llamado así en honor a un joven negro que murió en la estación de policía de Stoke Newington.

Describió el centro como una «organización pacífica» que apoyaba a las familias en disputa con la Policía Metropolitana mientras hacía campaña con sindicatos locales y grupos antifascistas.

‘Me sentí segura con él’

El señor Cassidy le había dicho a Alison que era carpintero de Birkenhead y se describió a sí mismo como un «anarcosindicalista».

Ella dijo que él era «un buen tipo, práctico, desinteresado y es bueno tenerlo de nuestro lado».

El Sr. Jenner se convirtió en una «figura clave» en la organización y tenía una camioneta que «conducía felizmente a cualquier parte» y que a menudo transportaba a activistas y simpatizantes a sus casas después de las reuniones, incluida Alison.

La pareja empezó a salir y el Sr. Jenner se mudó al piso de Alison en Hackney en febrero de 1996. «Éramos muy compatibles», dijo ella. «Me sentía muy segura con él».

Alison Mark Jenner, fotografiada por Alison, con camisa blanca y corbata.Alison

La investigación reveló que Alison y el Sr. Jenner asistieron juntos a bodas y eventos familiares.

Alison, quien dijo que provenía de una «familia judía de clase media», dijo que Jenner fue recibido cálidamente cuando asistieron juntos a numerosos eventos, incluidas bodas y Pascua.

«Lo consideraban uno más de la familia», dijo. «Lo quería mucho. Nuestra política era radical, pero nuestro estilo de vida, convencional».

Alison nunca conoció a ningún familiar ni amigo del Sr. Jenner. Él le contó que su padre había fallecido y que estaba distanciado de su madre.

Ella dijo: «Me dijo que lo había criado su abuela, pero que ella había muerto».

Los documentos revelados en la investigación mostraron que el Sr. Jenner solicitó autorización de viaje para seguir las actividades del Centro Colin Roach fuera de Londres.

Los viajes fueron, de hecho, vacaciones con Alison en el Reino Unido y el extranjero, e incluyeron visitas a Israel, Tailandia y Ámsterdam. En la investigación se mostraron grabaciones de su cámara y fotografías de los momentos que pasaron juntos.

Alison dijo durante la investigación que cuando descubrió que Jenner era un agente de policía encubierto se sintió «muy enojada, angustiada y fisiológicamente perturbada».

«Su verdadera motivación era la gratificación sexual», dijo.