Un joven de 21 años que describió una organización benéfica para sordos como su salvavidas dijo que estaba «conmocionado» por su cierre.

Jake Holland creó una petición en línea y ha estado recaudando dinero para intentar salvar a Deafconnect, con sede en Northamptonshire , cuyos usuarios dijeron que habían quedado «devastados».

«Saber que no tengo a nadie a quien recurrir, ya que todos en mi familia son sordos, significa que Deafconnect es realmente mi salvavidas», dijo Holland.

En un comunicado , la organización benéfica, que opera en el condado desde hace 150 años, dijo que enfrentaba una «situación financiera difícil» y que «no era posible continuar».

Holland dijo que estaba haciendo campaña para salvar la organización benéfica porque era como su «familia».

Dijo que desde los 11 años se había beneficiado del apoyo brindado por Deafconnect, que describió su misión como empoderar a las «comunidades sordas y con dificultades auditivas a través del apoyo, la educación y la defensa».

«Como soy un gran lector de labios, comencé a aprender lenguaje de señas», dijo Holland.

“Ofrecen mucho apoyo y me ayudaron a ganar confianza y a tener acceso a todas partes.

«Tener que depender de un amigo o familiar nos hace sentir como una carga, mientras que Deafconnect nos ayudó a ser nosotros mismos y a defender nuestros propios derechos», dijo.

Fuente de la imagen,Familia Juner Título de la imagen, Danny Knight, en el centro, con su padrastro, David Juner, y su madre, Maralyn Juner, comenzó a usar Deafconnect cuando tenía pérdida auditiva parcial.

El hijo de 50 años de Maralyn Juner, Danny Knight, ha estado utilizando el servicio durante más de 20 años.

Ella dijo: «La gente quedará devastada. ¿Adónde irán, dónde conseguirán apoyo y todo lo demás?

David Juner dijo que a lo largo de los años Deafconnect había ayudado a su hijastro con «problemas con sus beneficios… cuando ha tenido reuniones, han estado allí para apoyarlo, haciendo llamadas telefónicas, muchas pequeñas cosas que son vitales para él».

‘Minimizar las interrupciones’

La organización benéfica administra el Centro Comunitario Spencer Dallington en Northampton.

«Las reservas para el uso de las salas continuarán por ahora», indicó.

Su declaración agregó: «El personal y los administradores de Deafconnect están trabajando arduamente para gestionar de manera responsable el cierre de la organización benéfica y minimizar cualquier interrupción innecesaria a la comunidad sorda y otros usuarios del Centro Comunitario Spencer Dallington.

«Como parte del proceso de cierre, los fideicomisarios buscan explorar todas las opciones para la prestación futura de servicios comunitarios para sordos.

«Esto incluye debates sobre si los servicios podrían ser prestados, en el futuro, por una nueva organización, sujeto a todos los acuerdos y aprobaciones pertinentes».

Deafconnect era un proveedor contratado por el Ayuntamiento de North Northamptonshire.

Un portavoz del consejo dijo: «Valoramos los servicios que prestan localmente y hemos estado tratando de apoyarlos, en los últimos meses, para asegurar ingresos adicionales a través de oportunidades de subvenciones.

«Valoraríamos la oportunidad de interactuar con ellos para explorar posibles oportunidades de brindarles apoyo».

El Consejo de West Northamptonshire dijo que encargó servicios de Deafconnect conjuntamente con el Consejo de North Northamptonshire.

Un portavoz afirmó: «Nuestros equipos, junto con organizaciones asociadas, se han puesto en contacto con Deafconnect para ofrecer apoyo y comprender el impacto en los usuarios del servicio».