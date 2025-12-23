Un tercer detenido en prisión preventiva en espera de juicio por presuntos delitos relacionados con el grupo Acción Palestina ha puesto fin a una larga huelga de hambre, según una carta enviada al gobierno.

La carta confirma que Qesser Zuhrah, la primera de las ocho personas que comenzaron la huelga de hambre el 2 de noviembre, había finalizado su protesta después de 48 días.

Los abogados del grupo han dado a los ministros hasta el martes por la tarde para responder a una amenaza de acudir al Tribunal Superior por la negativa a mantener conversaciones.

Un portavoz del Ministerio de Justicia dijo: «Queremos que estos presos acepten el apoyo y mejoren, y no crearemos incentivos perversos que animen a más personas a ponerse en riesgo mediante huelgas de hambre».

Tres de las ocho personas que participaban en la protesta se han retirado, mientras que se dice que cuatro siguen participando.

Los partidarios ahora describen al octavo miembro del grupo como alguien que se niega intermitentemente a comer debido a un problema de salud subyacente.

La Sra. Zuhrah fue llevada al hospital la semana pasada en medio de protestas afuera de la prisión HMP Bronzefield alegando que se le estaba negando asistencia médica completa.

Funcionarios del Ministerio de Justicia han refutado previamente las acusaciones de malos tratos. El Ministerio no comenta públicamente sobre el tratamiento específico de estas personas.

Amy Gardiner-Gibson, también conocida con el nombre de Amu Gib y que inició una huelga de hambre el mismo día que la Sra. Zuhrah, fue trasladada al hospital el domingo, en el día 50 de la protesta.

Los otros huelguistas de hambre que permanecen son Heba Muraisi, Teuta Hoxha y Kamran Ahmad. Se dice que llevan negándose a comer 49, 43 y 42 días, respectivamente, relatos que no han sido refutados por las autoridades.

Las directrices penitenciarias y del NHS establecen claramente que los profesionales sanitarios deben supervisar las decisiones sobre el tratamiento de las personas en huelga de hambre. Solo se les puede administrar tratamientos relacionados con la alimentación si dan su consentimiento o si es evidente que carecen de la capacidad mental para elegir.

En una detallada carta de advertencia legal, los abogados del grupo dicen que pedirán al Tribunal Superior que revise la negativa del Secretario de Justicia, David Lammy, de reunirse con sus representantes si no reciben una respuesta antes de las 14:00 GMT del martes.

Los abogados del grupo dicen que las políticas del servicio penitenciario dejan claro que el personal «debe hacer todo el esfuerzo» para comprender por qué un preso se niega a comer y abordar las razones.

El grupo ha pedido que se levante la prohibición de Palestine Action .

El Tribunal Superior ha estado revisando la decisión del Ministro del Interior de proscribir al grupo y se espera una sentencia en el Año Nuevo.

Los manifestantes denuncian que han sido tratados injustamente y que no han sido puestos en libertad bajo fianza antes de los juicios de 2026 y 2027.

Algunos de estos casos no pueden denunciarse en esta etapa según las leyes estándar diseñadas para garantizar un juicio justo a todos los sospechosos de delitos.

«El rechazo de alimentos por parte de nuestros clientes constituye la mayor huelga de hambre coordinada en la historia británica desde 1981», dice la carta en referencia a las huelgas de hambre del IRA.

“A la fecha, su huelga ha durado hasta 51 días, casi dos meses, y representa un riesgo significativo para su vida cada día que pasa”.

La Comisión de Calidad de la Atención, que supervisa la atención médica en las prisiones, ha dicho a la BBC que ha estado en contacto con HMP Bronzefield, una de las cárceles donde han tenido lugar las protestas, para asegurarse de que se han implementado los procesos adecuados después de haber recibido «información preocupante».

No ha aclarado qué le dijeron en respuesta.

Si los ministros no responden a la carta enviada en nombre del grupo antes del martes por la tarde, los abogados del grupo podrían pedir al Tribunal Superior que intervenga por razones de derechos humanos, aunque no hay certeza de que un juez celebre una audiencia.

El Ministro de Estado de Prisiones, Libertad Condicional y Reducción de la Reincidencia, Lord Timpson, declaró: «Si bien son muy preocupantes, las huelgas de hambre no son un problema nuevo en nuestras prisiones. En los últimos cinco años, hemos registrado un promedio de más de 200 al año y contamos con procedimientos establecidos desde hace tiempo para garantizar la seguridad de los presos».

Los equipos de atención médica penitenciaria brindan atención del NHS y monitorean continuamente la situación. El HMPPS tiene claro que las afirmaciones de que se niega la atención hospitalaria son totalmente engañosas: siempre se brindará cuando sea necesario y varios de estos presos ya han recibido tratamiento hospitalario.

Estos presos están acusados ​​de delitos graves, como robo con agravantes y daños. Las decisiones sobre prisión preventiva recaen en jueces independientes, y los abogados pueden representar a sus clientes ante el tribunal.

Los ministros no se reunirán con ellos. Tenemos un sistema de justicia basado en la separación de poderes, y la independencia del poder judicial es la piedra angular de nuestro sistema. Sería totalmente inconstitucional e inapropiado que los ministros intervinieran en causas judiciales en curso.