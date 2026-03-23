Un juez federal ha bloqueado la política del Departamento de Defensa sobre cómo los periodistas acceden al Pentágono, al considerar que viola la Primera y la Quinta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos.
El juez de distrito Paul L. Friedman falló a favor de The New York Times, que había demandado al departamento después de que este implementara controles estrictos que limitaban la información que los periodistas podían recopilar y publicar desde el Pentágono.
A muchos medios de comunicación, entre ellos CBS News, ABC News, NBC News, CNN, Fox News y BBC News, que contaban con una presencia informativa habitual, se les revocó el acceso.
El fallo suspende parcialmente la política, pero mantiene algunas restricciones. El Pentágono declaró que no estaba de acuerdo con el fallo y que presentaría una apelación.
La política, que se implementó en octubre, exigía que los periodistas del Pentágono firmaran un documento en el que aceptaban que cualquier información recopilada debía ser aprobada antes de su publicación, incluso si no era clasificada.
Quienes no firmaron quedaron excluidos del acceso diario al edificio. Tras la negativa de la mayoría de los principales medios de comunicación a firmar, el cuerpo de prensa del Pentágono pasó a estar compuesto principalmente por medios conservadores, como One America News Network, que sí habían accedido a firmar.
Friedman anuló una de las restricciones, que indicaba que los periodistas que «solicitaran» información confidencial podrían tener prohibida la entrada al edificio por motivos de seguridad.
«Es obvio que obtener información, e intentar obtenerla, es lo que hacen los periodistas», escribió Friedman en su fallo.
«Según los términos de la Política, las prácticas periodísticas esenciales que los demandantes y otros realizan a diario, como hacer preguntas a los empleados del Departamento, podrían dar lugar a que el Departamento determine que un periodista representa un riesgo para la seguridad», continuaba el fallo.
Afirmó que la política es tan «vaga» que no proporciona a una persona razonable información suficiente para saber si la está infringiendo o no.
Friedman también bloqueó una parte de la política que establecía que el acceso al Pentágono era un «privilegio» y no un «derecho», argumentando que el Pentágono no puede negar el acceso «de manera irrazonable o por motivos de opinión».
Friedman no anuló la norma que exige que los periodistas vayan acompañados al acceder a ciertas partes del edificio.
En respuesta al fallo de Friedman, el portavoz del Pentágono, Sean Parnell, escribió en X: «No estamos de acuerdo con la decisión y presentaremos una apelación inmediata».
Al promulgar la política, el Pentágono argumentó que buscaba proteger la seguridad nacional e impedir que los empleados del Departamento de Defensa filtraran ilegalmente información confidencial. Sostuvo que la política no exige que los periodistas obtengan la aprobación de los militares antes de publicar sus noticias.
La Asociación de Prensa del Pentágono (PPA), una organización profesional que representa los intereses de los periodistas especializados en defensa, había argumentado que la política impediría a los periodistas hablar con fuentes sin permiso del gobierno, según informó CBS News, socio estadounidense de la BBC.
Tras el fallo del viernes, la PPA declaró a CBS News que «celebra la decisión de un juez federal de que la política de acreditación de prensa del Pentágono violó la Constitución de los Estados Unidos».
La organización también pidió la «restitución inmediata de las credenciales de todos los miembros de la PPA».