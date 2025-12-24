Un joven policía que recibió un disparo en la cabeza durante el ataque de Bondi Beach ha sido dado de alta del hospital.

El agente en período de prueba Jack Hibbert, que lleva apenas cuatro meses en el cargo, estaba patrullando un evento de Hanukkah cuando dos hombres armados abrieron fuego, hiriendo a más de 40 personas y matando a 15.

El joven de 22 años, que también fue alcanzado en el hombro, perdió la visión en uno de sus ojos, pero ahora se está recuperando en casa, confirmó su familia en un comunicado.

«Como familia, no podríamos pedir más. Tener a Jack en casa, especialmente para Navidad, es realmente un milagro».

Agradecieron al público por su «abrumador apoyo» y elogiaron al personal médico por su atención y dedicación «excepcionales».

«Aunque está en casa, todavía se está recuperando y necesitará espacio, apoyo y pensamientos positivos continuos durante este tiempo», agregó el comunicado.

Incluso después de que le dispararan durante el ataque, el agente Hibbert continuó ayudando a los asistentes al festival hasta que físicamente no pudo, dijo anteriormente su familia.

Muchos de sus colegas que estuvieron presentes la noche del incidente lo visitaron en el hospital y dieron testimonio de la valentía de Jack durante el incidente… Describieron cómo actuó Jack: se acercó a las personas necesitadas, no se alejó del peligro», dijeron.

Fue uno de los dos agentes de policía heridos en el tiroteo, y el segundo agente, el agente Scott Dyson, de 25 años, todavía se está recuperando de sus heridas en el hospital, según la última actualización policial.

La semana pasada, el comisario de policía de Nueva Gales del Sur, Mal Lanyon, visitó al agente Hibbert en el hospital y lo elogió como un «joven positivo».

Lanyon agregó que la fuerza se uniría en torno al agente Hibbert y encontraría «tareas apropiadas para él» después de su recuperación.

La policía afirmó que los presuntos hombres armados estaban inspirados por la ideología del Estado Islámico y atacaron el festival judío en lo que se ha declarado un ataque terrorista.

Naveed Akram, de 24 años, ha sido acusado de 59 delitos, incluidos 15 de asesinato y uno de terrorismo. Un segundo pistolero, su padre, Sajid Akram, fue abatido a tiros por la policía en el lugar de los hechos.

El lunes, nuevos documentos judiciales afirmaron que la pareja planeó «meticulosamente» el ataque durante meses y, dos días antes del tiroteo, visitaron Bondi para realizar un reconocimiento.