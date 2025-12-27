Un hombre sufrió lesiones que pusieron en peligro su vida en una colisión entre una motocicleta y un automóvil cerca de Wetwang en East Yorkshire.

El hombre de 51 años viajaba en una motocicleta Honda roja cuando chocó con un Kia Rio plateado en la carretera A166 York, cerca del cruce con la B1248, aproximadamente a las 13:30 GMT del viernes.

La policía de Humberside dijo que el hombre había sido trasladado al hospital para recibir tratamiento.

Se solicita a cualquier persona que haya presenciado la colisión o que tenga imágenes de una cámara de tablero o de una cámara de circuito cerrado de televisión tomadas en el área en el momento en que ocurrió el incidente que se comunique con la policía.

Anuncio

Escuche lo más destacado de Hull y East Yorkshire en BBC Sounds , mire el último episodio de Look North o cuéntenos sobre una historia que crea que deberíamos cubrir aquí .