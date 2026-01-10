Se ha destinado un área industrial para casi 500 nuevas viviendas.

Los planes, incluidos en la Revisión del Plan de Desarrollo del Sur de Worcestershire (SWDPR), proponen 495 viviendas en terrenos cerca de Navigation Road en Worcester.

El SWDPR indicó que las propiedades se construirían en un terreno de 14 hectáreas (35 acres) para la construcción de viviendas, de las cuales el 30% serían asequibles. El desarrollo también incluiría al menos tres hectáreas de terrenos para empleo, áreas de juego, una tienda de conveniencia y un centro comunitario.

Esto ocurre después de que el Ayuntamiento de Worcester aprobara el mes pasado una solicitud del Canal and River Trust para demoler siete antiguos edificios fabriles en el terreno, algunos de los cuales datan de la década de 1950.

Los planificadores también dijeron que querían ver «infraestructura de viajes activos de alta calidad» que se conectara con las redes circundantes, enlaces de transporte público y áreas recreativas.

En una reunión plenaria del consejo celebrada el lunes, los concejales dieron luz verde a una consulta pública de seis semanas sobre las modificaciones realizadas al SWDPR por los inspectores del gobierno.

El concejal Adam Scott dijo que acogía con satisfacción la inclusión de Navigation Road en el documento ya que «el terreno ha llegado al final de su vida industrial».

Otras asignaciones de vivienda incluidas en el plan incluyen terrenos cerca de Oak View Way, Bromyard Road, destinados a 120 viviendas.

El SWDPR incluye asignaciones de 10 viviendas más para las antiguas obras de Royal Porcelain, 40 viviendas para el sitio de la antigua piscina Sansome Walk y 24 viviendas para terrenos cerca de Brickfields Road.

También identifica sitios de uso mixto, incluido Lowesmoor Wharf, que proporcionaría 100 viviendas, y Shrub Hill Quarter, que dice que proporcionaría 900 viviendas, incluido alojamiento para estudiantes y «unidades de atención».