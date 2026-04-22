Un año después del mortal ataque contra turistas en la Cachemira administrada por la India, las familias de las víctimas aún están aprendiendo a vivir con sus pérdidas.

En la habitación que una vez compartió con su esposo, Aishanya Dwivedi señala un espejo en la pared.

«Una vez le pregunté por qué no había un espejo allí», dijo. «Al día siguiente, consiguió uno».

El esposo de Aishanya, Shubham Dwivedi, fue una de las 26 personas que murieron el 22 de abril de 2025, cuando militantes abrieron fuego contra turistas cerca de la ciudad de Pahalgam, uno de los ataques más mortíferos contra civiles en Cachemira en décadas.

La región es reclamada en su totalidad tanto por India como por Pakistán, pero cada uno la administra en partes, y ha sido la causa de guerras entre ellos.

Delhi culpó a Pakistán del ataque en Pahalgam, alegando que los asesinatos fueron perpetrados por un grupo con base en ese país, una acusación que Islamabad negó. Dos semanas después, India lanzó ataques aéreos contra lo que afirmó que eran bases utilizadas por grupos militantes. A esto le siguieron cuatro días de intensos bombardeos y ataques aéreos entre los dos vecinos con armas nucleares, hasta que se anunció un alto el fuego inesperado .

En India, la indignación se extendió también por la naturaleza del ataque de Pahalgam, que tuvo como objetivo principalmente a hombres hindúes. Varias de las víctimas eran jóvenes viajeros, al comienzo de sus matrimonios y carreras profesionales, cuyas vidas fueron truncadas brutalmente.

Advertencia: Algunos lectores podrían encontrar perturbadores los detalles que aparecen a continuación.