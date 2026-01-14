Las tiendas están vendiendo cientos de galletas en cuestión de minutos y el frenesí ha disparado los precios de los ingredientes clave, informaron los medios locales.

A pesar de su nombre, la textura de esta galleta se parece más a la de un pastel de arroz, y se elabora rellenando un malvavisco de chocolate con crema de pistacho y trocitos de knafeh.

Ahora, este decadente bar ha inspirado la última moda en postres de Corea del Sur. La galleta masticable de Dubái se ha vendido como la pólvora, e incluso restaurantes que no suelen ofrecer productos horneados intentan hacerse con una porción del mercado.

Seguramente hayas oído hablar del chocolate de Dubai : este delicioso y pegajoso dulce relleno de crema de pistacho, tahini y trocitos de masa knafeh, que se ha convertido en una sensación mundial.

Esta versión surcoreana del postre viral de Dubai se popularizó por primera vez en septiembre pasado, después de que Jang Won-young, de la banda femenina Ive, publicara una fotografía de la galleta masticable en Instagram.

Aunque actualmente se venden entre 5.000 (3 dólares; 2,5 libras) y 10.000 wones, se espera que los precios suban debido a la fuerte demanda.

Y además de pastelerías y panaderías, otros restaurantes, desde bares de sushi hasta tiendas de fideos fríos, ahora ofrecen este postre.

La cadena local de tiendas de conveniencia CU lanzó su pastel de arroz masticable Dubai en octubre y ha vendido alrededor de 1,8 millones de piezas en los últimos meses.

«La capacidad de producción de nuestra planta de fabricación no puede satisfacer la demanda», dijo un representante de la empresa a Yonhap News.

Los surcoreanos están tan obsesionados con las galletas que alguien incluso creó un mapa que rastrea las tiendas que venden el postre, así como sus niveles de existencias, en tiempo real.

Algunas tiendas han empezado a imponer límites a la cantidad de galletas que cada cliente puede comprar. Esta tendencia también ha generado debates en línea entre los trabajadores independientes sobre si las ferreterías y las empresas de limpieza también deberían empezar a sacar provecho de las galletas masticables de Dubái, según informó The Korea Herald.

Esta demanda ha hecho subir el precio de los pistachos y los medios locales informan de que una importante cadena de supermercados ha aumentado los precios un 20% este año.

También han surgido falsificaciones, lo que ha llevado a algunos consumidores a denunciarlas en sus reseñas en línea.

«Compré dos por 11.000 wones coreanos, pero no tienen knafeh y el exterior no es de malvavisco. Es desgarrador», escribió uno, en una reseña citada por The Chosun Daily.

Varios críticos gastronómicos dicen que las galletas masticables de Dubai se han popularizado en Corea del Sur debido a lo gruesas y densas que son.

«Refleja la cultura gastronómica coreana, donde el impacto visual importa más que el equilibrio o la armonía de ingredientes y sabores», dijo el crítico gastronómico Lee Yong-jae a The Chosun Daily.